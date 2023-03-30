Ian爆出「嘉賓風波」後首露面 親揭Unfollow林俊傑原因 (22:22)

對於鏡粉不滿12子常未能齊人而出現「退粉潮」，Ian表示未聽過，但成員私下有開會，想12人多聚在一起，甚至與公司商討，可否減少個人活動。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）自爆出林俊傑（JJ）演唱會「嘉賓風波」後，今晚（30日）首度公開露面，與天后鄭秀文（Sammi）及吳家忻等，到金鐘出席品牌活動，逾200位「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）到場應援，更獲Sammi主動蹺實。

談到JJ演唱會「嘉賓風波」有否影響心情？Ian表示沒什麼，是溝通上的誤會，當然很遺憾，因JJ是天王級歌手，能合作是難得機會。可知對方是請他還是請MIRROR全隊？Ian自言都不清楚，是跟公司安排，最近他忙拍劇，像進入另一時區，有什麼工作都是看行程表才知：「知有機會做JJ演唱會嘉賓，心情當然興奮，然後積極準備，雖然今次未能向他偷師，但期待下次。」Ian承認有綵排，但詳情真的不知道，又不是失望，覺得是緣分。

Ian又間接承認從社交平台取消JJ的Ig關注，他解釋慣性大部分追蹤的，都是見過真人和合作過的人，他本身沒追蹤JJ，當知有機會合作，以為見到真人時便去追蹤，但未能合作便沒再追蹤，他說：「當中並不存在不尊重他，網上和現實是兩回事。」

談到MIRROR官方歌迷會1周年活動，有粉絲質疑為何仍要付錢買見面會門票，又不滿3600個名額太少，及1小時收費$480太貴。Ian表示不太清楚，要了解一下，但多謝大家支持，以及一直源源不絕的愛。

問如何安撫粉絲？Ian即以實際行動送上「飛吻」，惹全場粉絲尖叫。他又言想與「Hellosss」舉行簽名會，上次已是幾年前的事，希望完成拍劇後可實行。對於鏡粉不滿12子常未能齊人而出現「退粉潮」，Ian表示未聽過，但成員私下有開會，想12人多聚在一起，甚至與公司商討，可否減少個人活動。

（即時娛樂）