鄭秀文主動蹺實Ian 難再邀MIRROR擔任個唱嘉賓：成員各有各忙 (22:27)

問Sammi會否再次邀請MIRROR全隊做演唱會嘉賓？她坦言很難：「成員各有各忙，不過回望4年前的合作，的確很難得。」（鍾偉茵攝）

鄭秀文（Sammi）今晚（30日）偕陳卓賢（Ian）和吳家忻等，到金鐘出席品牌活動，Sammi主動蹺實陳卓賢。Sammi配合大會需要，以中性打扮現身，向來形象百變的她自言，仍有很多造型未試過，例如「未來Look」和芭蕾舞衫，仍有很多元素可在演唱會出現。笑問是否沒什麼形象不敢試？Sammi直言：「都是！（少布呢？）我一條羽毛都試過啦。（挑戰少過一條羽毛？）一條線或一條絲帶？如果設計靚都OK，加上我身形是運動型和無嘢型，所以無嘢穿出來就無嘢，最緊要適合。」

談到暑假舉行的演唱會？Sammi透露準備得如火如荼，正構思舞台和流程，還有嘉賓名單。會否再次邀請MIRROR全隊做嘉賓？Sammi坦言很難：「成員各有各忙，不過回望4年前的合作，的確很難得。」提議她先從陳卓賢入手，一場一個成員，Sammi表示無論同輩還是新晉歌手，每個嘉賓都很珍貴。

談到老公許志安將於4月1日，擔任紀念張國榮音樂會嘉賓，亦是安仔自「安心事件」後，首次再踏舞台。問如何支持對方？Sammi表示每日相處，都是恆久支持，如何面對人群、演出她幫不到，交給對方，但她見到安仔為是次演出，很用心做足功課。

吳家忻曾擔任陳卓賢MV女主角及合作拍廣告，她說已很久沒見對方。問可會邀請陳卓賢做她MV男主角？家忻笑言不敢想，擔心被陳卓賢搶風頭，反而不擔心成為對方粉絲公敵，大讚陳卓賢粉絲友善。至於復活節，家忻會到泰國出席音樂節，順道療情傷？她笑說已療癒，準備新開始，但目前仍未有追求者。

（即時娛樂）