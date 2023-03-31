張國榮逝世20周年︱攝影三兄弟向偶像致敬 保存最帥影像 (01:00)

張國榮（哥哥）逝世20周年，對「哥迷」而言，他從未遠離，大家對他的寵愛有增無減。尖沙嘴舉行的「Salute Leslie哥哥與我們的光影回憶」圖片珍藏展，是仇氏兄弟James、Edward與John花了兩個月時間籌備，向偶像致敬的展覽。他們跟大眾分享多年來的珍藏照片，回味張國榮舞台上的巨星風采。這個「攝影三兄弟」組合是超級「哥迷」，其中James是攝影出身而Edward跟John更是資深娛樂攝記，以菲林格保存著哥哥的「型英帥」，他留給大家最美好的影像。

現場除了圖片展，還有不少有關哥哥的擺設，展覽會場有由內地、大馬與不同地方「哥迷」送的花籃。連日不少市民往參觀，藝人鄭啟泰與馮素波（波姐）也分別往捧場，波姐接受訪問更分享跟哥哥相處的點滴。她看哥哥在籌款節目唱粵劇特別難忘，因為他很用心去唱。私下他們的接觸，是在仙姐（白雪仙）家中相遇，她說：「佢（哥哥）好Nice，有時他會講拍十二少（胭脂扣）的經過，佢又會話：『你打完麻將，波姐，我送你返屋企吖！』一個咁大名氣、地位咁高的歌星會送我返屋企喎！」波姐記得有次去南華會食飯，遠處見哥哥，他已主動揮手招呼，足見哥哥對前輩的尊重。

「Salute Leslie哥哥與我們的光影回憶」圖片珍藏展

日期：即日至4月10日

時間：12-7pm

地點：尖沙嘴彌敦道36號重慶站二樓ART6HUB

免費入場

（即時娛樂）