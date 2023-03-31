藝術創作團隊再發聲明 不信梁詠琪MV沒抄襲 要求袁劍偉再解釋及道歉 (12:35)

藝術創作團隊「Chloeography Project」再發聲明，要求《停一停‧心呼吸》MV導演袁劍偉再作進一步解釋及道歉。（Chloeography Project fb圖片）

梁詠琪歌曲《停一停‧心呼吸》MV，被指涉抄襲團隊2018年的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》。（Chloeography Project fb圖片 / 明報製圖）

藝術創作團隊「Chloeography Project」昨晚再發聲明，說不信袁劍偉導演稱梁詠琪歌曲《停一停‧心呼吸》沒抄襲的說法。（Chloeography Project fb圖片 / 明報製圖）

梁詠琪（Gigi）早前為常霖法師與善長成立的慈善團體「心呼吸」獻唱主題曲《停一停‧心呼吸》，MV則由林嘉欣丈夫袁劍偉執導，惟MV上架後遭藝術創作團隊「Chloeography Project」指控涉抄襲團隊2018年的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》。MV隨後下架，「心呼吸」團隊昨晚發聲明，避談有否抄襲一事，只稱已跟製作團隊及「Chloeography Project」直接溝通了解，稱製作《停一停•心呼吸》歌曲及音樂錄像，是希望透過歌曲及影像向公眾介紹「用心感受呼吸」去舒緩負面情緒，團隊因事件為各方帶來困擾而抱歉。

「Chloeography Project」昨天發聲明，強調不相信袁劍偉導演稱沒有抄襲的說法。聲明內容如下︰

於 2023年3月29日，我們（CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊）已跟「心呼吸」常霖法師及《停一停‧心呼吸》的錄像導演袁劍偉直接進行對話。

1．常霖法師表示有關MV下架的移除措施是「永久性」生效。

2．袁劍偉導演表示《停一停‧心呼吸》的音樂錄像是一個原創作品，並沒有抄襲。

3．有關「沒有抄襲」，我們並不相信。

4．現階段，我們正等待袁劍偉導演作進一步解釋及道歉。

感謝大家關心，事情還未解決！若有進一步消息會再作公布！

CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊

2023年3月30日

（即時娛樂）