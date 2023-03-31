中年好聲音｜肥媽伍仲衡鬧交激到彈起 杜德偉出面調停 (14:32)

無綫《中年好聲音》後晚（2日）播出第18集，進行爭入8強賽事。龍婷、支嚳儀及林鉫徫3位女參賽者，將於這一集玩突破，曲風和造型都有別以往。經常甜笑、被肥媽戲言是賣牙膏廣告的龍婷，以皮褸上陣化身Rock妹獻唱《特別的愛給特別的你》。主持車婉婉笑言：「見到佢著皮褸，就知大事不妙！」杜德偉大讚有驚喜：「人騷合一。」肥媽亦笑言：「有隻小魔怪走咗出嚟。」

樣子甜美的支嚳儀同樣「走甜」玩型格，以白恤衫加吊帶西褲的中性打扮現身。她跳唱《頭髮亂了》，除了首度挑戰唱Rap，更邀得《聲夢傳奇2》畢業生文佐匡（Sean）創作英文Rap詞。雖然支嚳儀的造型令人耳目一新，評審們卻不太受落其表演。杜德偉直言：「當你做第一個動作時，我就覺得唉... 你嘅郁動唔夠大同Powerful，一開頭已經輸咗。」伍仲衡更直指：「唔好喺比賽度做未做過嘅嘢！」

林鉫徫化上濃眼妝獻唱《眼色》，妖味濃兼極度迷幻，演唱時更拉咪飆高音。周國豐說：「見到你揀呢隻歌，覺得你癲咗，再睇埋你出嚟嘅妝，係嘩咗出嚟，但你嘅妝同首歌係Match嘅，因為件事係癲嘅。」杜德偉則大讚：「感受到你嘅努力同誠意，令我覺得自己都唔知唱唔唱到咁犀利，你個Range真係好闊。」

評審肥媽和伍仲衡今集再上演牙骹戰。顏志恒演唱《原來你什麼都不要》時，有評審指志恒唱到似撩交嗌，肥媽則力撐：「阿媽喺大廳，所以唔使驚！你最尾個Note可以hold咁耐，係好難㗎！有啲唔係唱歌嘅人係唔會明白，我哋呢啲唱歌嘅人就非常明白。」伍仲衡插嘴：「唱歌係唱畀啲聽眾聽，而聽眾9成9都唔係唱歌嘅。」肥媽聞言激動彈起說：「比賽最緊要評判畀分！」最後要坐在兩人之間的杜德偉起身調停。

（即時娛樂）