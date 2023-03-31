談婚論嫁｜吳若希出席婚宴被要求唱《化蝶》勁尷尬 (15:08)

林盛斌曾見因事未能出席婚宴的楊受成向一對新人送上6位數的人情。（大會提供）

吳若希難忘曾和好友胡鴻鈞一同出席婚宴時，新娘子竟希望聽他們唱胡鴻鈞的歌曲《化蝶》，但歌詞第一句已是「墳前沒有花」。（資料圖片 / 大會提供 / 明報製圖）

林盛斌（Bob）、麥美恩和糖妹（黃山怡）主持的無綫節目《談婚論嫁》，今晚（31日）播出最後1集，請來吳若希（Jinny）、陸浩明（6號）擔任嘉賓。兩位嘉賓分享出席婚宴的最尷尬時刻，6號透露遇過婚禮主持搞錯「長老」身分：「個主持叫新郎嘅爸爸同新娘嘅媽媽上台合巹交杯，之後起哄叫佢哋兩個咀嘴，但係老爺同外母咀喎，呢單嘢好大鑊！」

Jinny則分享與胡鴻鈞一同出席婚禮的趣事：「新娘子話好鍾意聽胡鴻鈞唱歌，好鍾意佢唱嘅《化蝶》，但歌詞第一句係『墳前沒有花』。我喺度諗4大長老喺台下，如果我哋真係唱呢首歌，真係會好尷尬。」

講到「人情」話題，已婚的Jinny透露最多收過5000元人情。Bob透露他自己見過最豪的「人情」：「楊受成先生有一個好Close嘅朋友結婚，但佢有事嚟唔到，佢係畀咗6位數字人情，嚟唔到都畀6位數喎，真係好有型！」

談到接新娘，6號坦言最怕體力勞動：「食嘢都冇所謂，最唔鍾意玩體能嘢，已經唔夠瞓，仲叫啲兄弟一齊做一字馬，點搞呀？但有啲姊妹好固執，一定要你做到！」Jinny表示︰「見過最辛苦嘅遊戲係將鎖匙雪咗喺嚿冰度，要你用身體唔同部位整溶佢。『過關』撒手鐧？有一句說話好Work，就係『吉時就嚟到喇，Miss咗吉時就唔吉利』。」

（即時娛樂）