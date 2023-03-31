馬國明陳自瑤陳敏之直播帶貨12小時 營業額逾8300萬港元 (15:41)

馬國明、陳自瑤（Yoyo）、陳敏之昨晚（30日）主持無綫聯乘淘寶的第2場直播帶貨騷，直播時間由第一場的6小時加碼至今場的12小時。陳敏之打頭陣從中午12時直播至下午6時，陳自瑤接力由6時做到凌晨12時，馬國明則於晚上9時以特邀藝人身分帶貨1個鐘。經過12小時無間斷直播帶貨，最終全場銷售額突破7320萬人民幣（約8362萬港元），累計觀看人次超過690萬，直播間關注粉絲增加超過10萬名，銷售成績進步不少。

今場直播帶貨騷以經典劇集《衝上雲霄》為主題，把直播間搬到《衝上雲霄》機艙實景內進行，陳自瑤更穿上空姐制服現身。晚上9時，馬國明一身機長造型，化身《衝上雲霄》經典角色「高志宏」出現，勾起網民集體回憶，陳自瑤亦忍不住拿出手機與他合照。馬國明帶貨時表現落力，招牌港普獲不少網友讚可愛。他親身試戴太陽眼鏡、高級腕表；示範用鬚刨時自帶背景音樂，哼出《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》；試用降噪藍牙耳機時又展示天然呆表情，十分搞笑。

陳自瑤事後在社交平台分享感受︰「我自己準備的部分也要足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食，試飲，試穿，試用，試講，更不要說整個團隊為所有前期準備工作所需要花費的時間，之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到。也非常感謝我嘅好拍檔馬明，你為大家帶來很多歡樂，還有非常感謝每一位進來我直播間支持的朋友，大家的留言令我感到很窩心。」

（即時娛樂）