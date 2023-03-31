舞台劇獎｜黃子華《最後禮物》7項提名 麥沛東王菀之首爭男女主角獎 (17:12)

「第31屆香港舞台劇獎」將於6月14日假葵青劇院舉行。大會今日公布提名名單，共有13個單位16個製作共62位劇場工作者獲提名，角逐20個常設獎項。

本屆獲提名最多的作品是香港話劇團及西九文化區的原創音樂劇《大狀王》，榮獲15項提名，於導演、劇本、演員、音樂、設計均榜上有名，獲提名數量更是歷年之冠。此劇在疫情期間曾多次取消，醞釀3年終於可以與觀眾見面，但上演期間卻因有演員須按防疫指引隔離而被迫取消多場演出。同樣由莊梅岩編劇的《我們最快樂》及《最後禮物》，亦分別獲得8項及7項提名。這3個製作同獲提名最佳製作、最佳導演（悲劇/正劇）、最佳劇本等多個重要獎項。

本屆獲提名的演員實力相當，除了一眾熟悉的舞台劇演員外，亦包括了王菀之、麥沛東、區嘉雯等。王菀之憑《求證》中飾演的天才數學家，首度獲提名最佳女主角（悲劇/正劇）；麥沛東繼獲今屆香港電影金像獎最佳男主角提名後再下一城，憑iStage的《淘汰遊戲玩謝你》首度獲提名最佳男主角（喜劇/鬧劇）；同樣獲提名電影金像獎最佳女配角的區嘉雯，今年同時憑《最後禮物》及風車草劇團《有人出租》，分別獲提名角逐最佳女配角（悲劇/正劇）及最佳女配角（喜劇/鬧劇）。

受第五波疫情影響，2022年初的表演場地一度關閉4個月，5月後雖然大量演出傾巢而出，但始終場地有限，令候選作品由過往平均80齣減至本屆只有56齣，當中亦有不少作品因演員染疫或需隔離而需要臨時取消。因為觀劇期只有短短8個月，本屆的評審觀劇數量亦按比例下調，由最少36齣減至24齣。合資格的評審委員於今年2月進行提名，並由專業會計師擔任核票工作，評選出提名名單後，再由全體評審及161個團體會員代表投票選出各獎項得主。

（即時娛樂）