Tyson Yoshi睽違4年再「登台」 爆肌開騷勁吸睛 (16:39)

Tyson Yoshi（程浚彥）昨晚（30日）在台北舉行首個大型演唱會《MY NEW WORLD ORDER》的全樂團編制，以近距離的LIVE HOUSE形式演出，開啟個人出道以來，首次亞洲巡迴。首站除選擇在台灣演出之外，也邀請許多嘉賓演出，吸引大批台灣粉絲以及海外粉絲朝聖。

演唱會甫開場，Tyson Yoshi以歌曲《That Guy》令現場所有樂迷High爆，並接連帶給歌迷《I Don't Smoke & I Don't Drink》、《Fly》等歌曲。睽違4年再次登台，Tyson Yoshi為整場演出，規劃10個主題，每個主題皆以獨立音樂風格，以及高規格音樂製作，突顯Tyson Yoshi的各種不同音樂面向，包括早期作品、抒情作品、國語創作、粵語創作、搖滾曲風，以及與許多不同音樂人合作的作品，都在這場演唱會中完整呈現。

今次演唱會嘉賓，邀請到Tyson Yoshi的4位好友演出，包括在香港場因確診無法參與合作的香港歌手TIAB，第2位登台嘉賓則是認識許久的Marz23，一登台Marz23大呼：「爸子23來了！」直接跟大家分享今年即將來臨的家庭新成員，以及即將誕生的新專輯。

隨著演唱會音樂氣氛逐漸高漲，Tyson Yoshi也脫去上衣，展現近期高強度訓練下，升級版的健身成果，胸肌相當發達呢﹗

接著，Tyson Yoshi邀請台灣人氣歌手兼組合五堅情成員婁峻碩登台，獻唱未發表全新合作單曲《Just Break Up》，這首單曲亦是2人首次合作，並正式公開演唱，讓現場粉絲尖叫聲不斷。婁峻碩也透露這首新作品，即將有與Tyson Yoshi演出的MV登場。

Tyson Yoshi說：「如果不是台灣的話，現在不會有這麼多人知道我，我可能還是自己在家用音樂，自己用YouTube，也因為台灣我可以在香港被這麼多人看見。」最後他以《I'm Not Lonely Anymore》、《Christy》為演唱會作結，為首次的亞洲巡迴台北站劃下完美句點。

（即時娛樂）