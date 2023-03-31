Anson Lo對粉絲流失半信半疑 Edan盼整隊MIRROR走埠 (18:18)

MIRROR的盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian），今天（31日）到主題樂園出席活動，為卡通人物大跳應援舞。剛回港的Anson Lo表示，電影《盜月者》日本外景已拍竣，談到導演袁劍偉涉梁詠琪新歌MV抄襲風波，問可關心對方心情？Anson Lo及Edan均表示，在場沒有人提起此事，因拍攝很忙，沒時間傾偈，不過見對方很專心工作。

姜濤日前與隊友柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）飛東京匯合Anson Lo，並透露有Big Project，Anson Lo已收到指令不能透露詳情。

另外，Anson Lo及Edan將聯同姜濤及Jer，代表MIRROR到馬來西亞參與音樂節演出，被指此行為吸納海外粉絲以彌補香港流失粉絲。Anson指此行主要不是吸納海外粉絲，知道在其他地方，未必有龐大粉絲數目，純粹想透過表演，讓多些人認識MIRROR，Edan盼遲些可以整隊MIRROR一起走埠到不同地方見粉絲。

對粉絲流失一事，Anson Lo半信半疑，稱沒有特別留意有粉絲流失，Edan續說：「數量唔係好多，唔追有好多原因，但係咪因為咁樣，需要到其他地方吸納粉絲？冇咁犀利！唔會覺得我哋去到其他地方就吸到，無咁叻嘅！」

談到MIRROR官方歌迷會1周年活動，惹部分鏡粉不滿，Edan坦言場地都要錢，希望公司將來可以買大場地，Anson Lo則說：「暫時未收到有粉絲同我反映，當然每次見粉絲，都係愈多人、場地愈大愈好，但唔係我哋呢個崗位可以解決到。」

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（即時娛樂）