朝鮮律師｜禹棹奐客串《劉世豐》預告「轉行」 伙苞娜衝擊古代法律 (22:06)

偶像出身的演員車學沇，在劇中扮演名門出身、剛正不阿的鐵面判官智善。（大會提供）

律政、復仇與愛情題材向來是韓劇的拿手好戲，由禹棹奐、苞娜和車學沇主演的全新古裝韓劇《朝鮮律師》，今晚（31日）播映，逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架。

改編自同名網絡漫畫，《朝鮮律師》以朝鮮時代為背景，講述「腦性男」姜漢秀（禹棹奐飾）為報雙親被殺之仇，而成為百戰百勝的不敗律師，他與隱藏身分的知性公主妍珠（苞娜飾）相遇後，合作解決各種案件，更意外成為百姓英雄，並逐漸成為為民服務的正義律師。

禹棹奐過去憑《偉大的誘惑者》、《The King：永遠的君主》等韓劇而為人認識｜《朝》是他時隔2年多，再度主演的電視劇，過去他曾與不少當紅女偶像包括Red Velvet Joy、前AOA成員雪炫合作，今次伙拍苞娜合作，2人古裝扮相獲網民大讚吸睛；偶像出身的演員車學沇，則扮演名門出身、剛正不阿的鐵面判官智善。

年初禹棹奐曾驚喜客串韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐第二季》，劇中他飾演施針時不斷手震的醫員，令劉世豐（金旻載飾）不禁擔心：「你的手這樣，當醫員應該很為難吧？」豈料他隨即表示：「所以我正考慮不做醫員，準備換成外知部（律師）。」率先預告將以古裝律師身分與觀眾見面！《朝鮮律師》為獨立單元劇，每周都會出現全新案件，為觀眾呈現節奏緊湊的痛快故事；主角禹棹奐亦透露，每集均有新角色登場呢﹗

（即時娛樂）