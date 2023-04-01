《烈火青春》再上映 夏文汐感激張國榮幫忙 葉童︰他令我更積極面對人生 (14:53)

張國榮（哥哥）、湯鎮業、葉童及夏文汐主演，譚家明執導的電影《烈火青春》，是1980年代香港新浪潮作品之一。電影昨晚舉行4K修復導演版首映，葉童、夏文汐及其侄女鄧伊婷現身支持。

專誠從廣州來港的夏文汐沒想過40年前的第一部電影會再上映，開心得似發夢一樣。她說︰「當年我是新人，得哥哥不停提醒和幫助才進步神速。我一直很想念哥哥，因此收到邀請即一口答應。」夏文汐目前在廣州經營傳媒公司，除了拍攝短片，亦會投資拍攝電影。她直言電影是其人生最大興趣，如有合適劇本會親身上陣演出。鄧伊婷希望有機會跟夏文汐合作，她說小時候看過《烈火青春》，接受到姑姐當年的前衛演出，覺得姑姐可以更大膽。

《烈火青春》同樣是葉童的第一部電影，她說︰「原來有些電影能經得起時間考驗，《烈》相隔多年仍受歡迎，很神奇﹗這部戲在當年來說是太前衛，被禁數月才可上映。我亦因為拍了這部戲，由模特兒界跳入影圈，拍戲變成終身職業。我當年對電影一竅不通，不知什麼是破格，因此沒有包袱。導演叫我做什麼就做什麼，沒想到太遠，所以在電影上映後受注意就很驚。」

張國榮逝世20年，葉童感嘆時間過得太快︰「哥哥離開那麼久，但仍那麼紅和受歡迎。他有很多問題令到他要離開我們，亦令我更珍惜及積極面對人生，不停進修。我對演藝事業仍有野心，雖然我已是熟女，演出機會愈來愈少，發揮機會有限，但仍抱上進態度，演好每個角色。」葉童透露正修讀音樂和形體課程︰「進修帶給我活力和樂趣，令我見到不一樣的自己。」

（即時娛樂）