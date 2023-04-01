隱形戰隊｜林子善1集3場喊戲 又哭又笑經歷情緒過山車 (16:07)

林子善在無綫劇集《隱形戰隊》中飾演的囡囡，因行動時被Ocean（馬國明飾）開槍打傷膝頭致失去左腳，被迫離開前線。《隱形》昨晚播出第20集，囡囡受傷的真相終於曝光，原來他當日心急邀功，不聽指令行動。Ocean為了保存囡囡名聲而一直食死貓，囡囡亦因為未能接受自己的黑暗面，一直記不起關鍵線索。囡囡在昨晚一集得悉真相後情緒激動，青筋暴現兼滿眶淚水，對住Ocean叫喊「你愈偉大，我就愈想搵窿捐」、「我寧願你咩都冇做過」、「唔係我，寶寶就唔會同你分手」、「所有嘢都係我自己一個做成」。離開前，囡囡向寶寶（唐詩詠飾）、Cool Sir（陳山聰飾）等人爆Seed，求他們不要再跟住自己。

子善在這一集有3場喊戲，被江美儀飾演的Madam Fong戲弄，以及辭職一事弄假成真時要喊完再笑再狂歡，經歷情緒過山車。他坦言《隱形》是從演多年來拍得最吃力的劇︰「有時一返到公司就要喊，但第2場要笑，第3場普通情緒，第4場又喊過，所以嗰段時間好辛苦，加上好多對白都係分析性，所以係咁多年最吃力嘅一套劇。一個禮拜總有4、5場喊戲，然後好多資訊要講要記，好在唔使打埋咋﹗」

子善感謝監製（文偉鴻，Jazz）的貼心安排及幫助︰「有時情緒爭少少，Jazz會叫我培養吓情緒先，因為喊戲好多時要喊成個鐘，唔係一次過拍晒，有時要分機位拍。Jazz好好，會拍晒我啲喊戲先，wide shot之後先補番。佢好惜演員，同佢拍動作戲、悲情戲好放心，只要你做足功課有聽書，同佢拍戲會有所提升，所以TVB好多演員都好想拍佢啲嘢，因為有得着。」劉佩玥早前接受《東張西望》訪問時指子善很會哭︰「我哋圍埋一齊睇第一集時，子善見到自己醫院嗰幕戲，竟然喊到要走出去平復情緒，佢真係好可愛。」

（即時娛樂）