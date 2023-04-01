張國榮逝世20年｜過千粉絲紅館外悼念 哥哥生前經理人陳淑芬感觸落淚 (20:23)

今天（4月1日）是一代巨星張國榮（Leslie，哥哥）逝世20周年的日子，張國榮生前的經理人陳淑芬晚上在紅館舉辦《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》。她下午與參與演出的于毅、陳松伶、鍾鎮濤和太太范姜、鄭欣宜、鄭丹瑞、鍾柔美及詹天文等，在場館後台拜神求演出順利。傍晚6時許，過千「哥」迷出席在紅館露天廣場的悼念儀式，向張國榮獻花。陳淑芬分享與張國榮的昔日點滴時，一度感觸流淚。6時43分，現場人士靜默一分鐘。

陳淑芬稱音樂會將作全球網上直播，事前已做好測試，不擔心出現網絡塞車情况。提及同在今晚舉行的另一場懷念張國榮音樂會，她揚言︰「什麼都會有人比較，喜歡比較就比較﹗今次音樂會，所有人都為哥哥而來。多謝一班『哥』迷，完全沒理會演出名單，門票一開始就售罄。有些嘉賓特別抽時間回港，有些又犧牲掙錢機會，很感動﹗大家很愛惜Leslie，像家庭大聚會。」至於唐鶴德會否出席音樂會，陳淑芬說︰「不用講，大家屆時就知。」

陳松伶為參與演出音樂會而回港，稱聽到張國榮的歌曲，特別是《風繼續吹》時難忍淚水。她說︰「Leslie在我心中是位藝術家，他留給我們的永遠是開心笑容。今晚每位嘉賓也獲贈一套金屬製紙鶴，及以Leslie側影打造的金幣，金幣上印有嘉賓的生日日期，很Sweet﹗」

（即時娛樂）