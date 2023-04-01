張國榮逝世20年｜環球致敬音樂會 黎明《為妳鍾情》 陳慧琳懷念哥哥教演戲 (23:16)

環球唱片《想 張國榮20周年致敬音樂會》今晚在會展舉行，黎明打頭陣獻唱三首歌《當年情》、《明星》、《為妳鍾情》。接著梁詠琪唱《側面》，配合舞蹈員跳出簡單舞步演出，她說：「哥哥（張國榮）係一位不可多得藝人，佢風度翩翩、心地善良，為電影同音樂界作出好大貢獻，今晚我同你哋一樣好掛住佢。」然後再唱出《寂寞夜晚》。

陳慧琳(Kelly)分享跟哥哥的相遇：「我和哥哥的合作不是在幕前，而是在幕後，2000年我跟郭富城合演《小親親》，因為導演奚仲文跟哥哥好老友，邀請哥哥教我演戲，現在講起覺得好不可思議。我哋幾個人上咗去哥哥嘉多利山嘅屋企去上堂，佢好有效率，演戲一撻就著，教咗我幾場好重要嘅戲，仲幫我設計咗啲小動作同幫我諗咗好多細節，我覺得呢位天王巨星好全面，如果我哋嘅合作唔係幕後而係幕前，唔係拍戲而係合唱呢首歌會唔會更好呢？」Kelly唱了《柔情蜜意》，最後獻唱《誰令你心痴》，臨落台前，她說：「永遠掛念哥哥」。

其他演出歌手還有林德信唱《寂寞有害》，女子組合XiX跳唱《Miss You Much》，石山街和JNY合唱《陪你倒數》。任暟晴獻唱《怪你過份美麗》，男子組合P1X3L跳唱《Monica》，又跟Kira、Kerryta、余宗遙合唱《大熱》。

（即時娛樂）