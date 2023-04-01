張國榮逝世20年｜許志安 蘇永康 梁漢文合唱《左右手》 (23:34)

今晚（1日）會展舉行的《想 張國榮20周年致敬音樂會》許志安有份演出，這是自「安心事件」後，他為哥哥首次重踏演唱會舞台。安仔獻唱《追》時表現穩定，獲台下掌聲鼓勵，有人亦大叫他的名子以示支持，他演唱後說：「多謝你哋、多謝哥哥。」安仔在台上有好兄弟蘇永康與梁漢文相伴，三人合唱《左右手》。

梁漢文獻唱《想你》、《奔向未來日子》， 又分享跟哥哥的合作，提到哥哥1989年封咪而自己則1990年才入行，一直沒有機會見哥哥。他說：「直至1996年我終於有機會，為電影《金枝玉葉2》客串演出，開心到有眼淚水標出嚟，我朝早9點坐喺化妝間好緊張，個腦諗見到哥哥講乜，自己諗好多嘢。幾小時後，聽一吓開門聲，你估哥哥講乜？佢唔係講嘢，佢係唱『纏綿遊戲過後，誰人能捨得放手』，跟住佢走過嚟拍一拍我膊頭，叫我梁漢文。當時我好似食咗十粒方糖咁甜，我咁多年都無講過，因為無人請過我參加哥哥嘅紀念音樂會，本來叫我係唱另一首歌，我決定改歌，改唱中四我參加歌唱比賽得獎歌，《奔向未來日子》。」

蘇永康獨唱《最冷的一天》、《無需要太多》，他表示揀《最冷一天》有私心：「過去20年，無論我唔開心、有情緒或失意，呢首歌陪我駕車回家，將情緒放低再返屋企。」回憶跟哥哥相處片段，說：「我1985年第一次去紅館睇佢演唱會，佢叫我入後台，當時著住浴袍攤咗喺度，掟咗個蘋果畀我，問我好唔好睇，佢係一個好溫暖嘅人。10年前我喺另一個場合，唱咗另一首歌，我覺得唱得唔好，好唔開心，我知佢若果知道的話，實話唔緊要，因為佢好鼓勵好愛惜身邊人。知道佢係一個鍾意完美嘅人，所以10年後，再借呢個機會重唱呢首歌《無需要太多》。」

（即時娛樂）