張國榮逝世20年｜古仔劉嘉玲君如許冠傑分享跟哥哥的春夏秋冬 (23:55)

周慧敏回憶昔日跟哥哥的相處好感觸。（鍾偉茵攝 /明報製圖）

張國榮（哥哥）逝世20周年，紅館舉行《繼續寵愛‧二十年‧音樂會》以春夏秋冬為主題，正如開場梁朝偉在短片中所說：「昔日嘅春夏秋冬、高低起跌都有你在場，今日讓我哋一同重新經歷你嘅春夏秋冬。」大會又特別安排吳君如、劉嘉玲、古天樂與許冠傑分別獻聲，以春夏秋冬跟大家分享屬於他們之間的故事，對哥哥說話。

開場序：梁朝偉

「90年春，你同我第一次合作，你榮登影帝；

94年秋，你教我將西瓜埋喺沙漠入面，你總係有無限嘅鬼主意；

96年冬，你同我約定去Iguazu，最後只有一人赴約；

01年夏，你親手頒獎畀我，我亦都有遵守我同你之間喺台上嘅約定。

昔日嘅春夏秋冬、高低起跌都有你在場，

今日讓我哋一同重新經歷你嘅春夏秋冬。」

春天：吳君如

「14歲果年，你出現喺我嘅青春，

多謝你，我嘅夢中情人；

初入行，你讓我參演MV，

多謝你，我嘅MV情人；

愛情嘅啟蒙、事業嘅春天，都因你而起，

沿途見證你嘅傳奇，如今一一已成傳記。

好希望你能夠親口...『從頭細細講我知 傻傻噩噩那日子 快樂忘形是你像個瘋子』。」

夏天：劉嘉玲

「你我不期而遇，走進彼此嘅生活；

但那年初夏，你卻不辭而別。

你我之間有過太多曾經，

當我望見桃花，想起你嘅溫柔；

重回舊居，憶起你我鄰里溫馨；

望見陽光，感受你嘅溫暖；

你總係無私照料我哋每一個人。

如今我再回望，

「你離開了卻散落四周」。

Lesile，多謝你讓生活每事每物，都多添一份親切。」

秋天：古天樂

「秋風帶走最好嘅一片葉，但留下我對你嘅思念。

喺94年一個電台訪問，

你我素未謀面，但你令全香港都知道我嘅名字

一句提攜，在我意義非凡。

我知道你心中尚有未完嘅導演夢，

但我想講，我人生嘅劇本因你一句說話從此改寫。

多謝你，哥哥。

多謝你，張導演。」

冬天：許冠傑

「以前你總係好雀躍喺我耳邊隨口哼歌

你隨口哼，我隨心寫，譜出一首經典《沉默是金》。

好多人覺得只剩低我一人獨唱，份外冰冷，儼如寒冬。

但對我嚟講，每次唱呢首歌係過冬，係我同你團聚。

Leslie ，呢個冬天，你過得好嗎？」

結語：梁朝偉

「多謝你，陪伴我哋無數個春夏秋冬。

因為你，四季變得彌足珍貴。

往後嘅春夏秋冬，由我，由我哋，掛住你，繼續寵愛你。」

今晚在舞台演出的嘉賓包括于毅、古巨基、布志綸、Gin Lee、林奕匡、周慧敏、袁詠儀、張智霖、張衛健、陳松伶、陳潔靈、鄭欣宜、鍾鎮濤、譚耀文、Supper Moment、聲夢歌手（文佐匡、侯雋熙、黃洛妍、彭家賢、詹天文、劉詠彤與鍾柔美）還有壓軸演出嘉賓郭富城等。

（即時娛樂）