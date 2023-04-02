呂爵安嬌俏Look唱《三分甜》 再次回應「退粉潮」 (11:46)

MIRROR成員呂爵安（Edan）和陳卓賢（Ian），昨晚（1日）出席「POPFEST HKT西九音樂節」。

Edan出場時，主持駱振偉（Thor）表示先聽Edan的錄音，Edan低沉說：「大家好，我是Edan，突然有些不舒服，未必能和大家見面，愚人節快樂，我撐不下去。」Edan現身掀起全晚高潮，並說：「有冇觀眾相信？沒有，有冇搞錯？我想過很多整蠱方法，例如個咪無聲、琴無聲，但冇人相信，可能狼來了。」然後自彈自唱出《E先生連環不幸事件》。

當Edan唱女團Lolly Talk歌曲《三分甜》時，他和舞蹈員先戴蝴蝶髮夾，並勁歌熱舞，又扮可愛嬌俏冧粉絲，引得粉絲尖叫。Edan又將最近熱話的「退粉潮」擺上台講，說：「近日話有脫粉潮，我冇承認過，但很多facebook話Edan承認脫粉潮，但不緊要，莫生氣，不過就算脫粉，也是個人選擇，就算脫粉都存在愛的宇宙裏面。」及後Edan唱出《Loverse》，及後又自製安歌，最後以《My Apple Pie》作結。

Edan受訪時表示難得愚人節開騷，所以開場時才「愚」樂大家，但大家都不相信。談到退粉潮，是否真的擔心驚出現退粉潮？Edan表示不擔心，日前在首映禮時已回應過，亦不知有此情况。問他有否和其他成員討論退粉潮一事？他稱日前見到盧瀚霆，對方也不知有此事，說：「不覺得真的有脫粉潮，不需要特別與其他成員討論，做好自己便可。」問他如何挽回粉絲？Edan覺得無需刻意，有走就有來，他透露稍後MIRROR有活動，12子將一同現身。

（即時娛樂）