成人教科書｜百無禁忌玩破格 11歲男生體驗遺體化妝：試咗又唔代表我會死 (13:53)

有別於傳統喪禮，生前派對可每年舉行，目的是讓主角在籌辦派對過程中，回顧人生重要時刻的同時，並對自己作出適當反省。（大會提供）

11歲朱梓童小時候曾因患病經歷過重大手術，加上她與家人拍攝期間，已決定要移民，種種經歷均令「生前派對」，對梓童別具意義。（大會提供）

陳穎朗拋金句：「其實我試咗又唔代表我會死，我唔試又唔代表我唔使死，我覺得係一個好好嘅體驗，唔係每個人都有得試。」（大會提供）

陳穎朗雖然年紀小小，卻是另類道理王，主動要求體驗遺體化妝的他，連環拋豁達金句。（大會提供）

由洪永城主持的《成人教科書》，本周探討「生死」課題，11歲的陳穎朗體驗百日宴妝及遺體化妝。（大會提供）

由洪永城（Tony）主持的綜藝節目《成人教科書》，透過Tony與23名小朋友相處，帶領觀眾就「男女」、「生死」、「你我」及「美醜」四大對立主題，尋找「沒有標準答案」的答案。

本周探討的「生死」主題，製作組將再有破格設計，除了安排小朋友填死亡證、求神問卜、接受生死教育、體驗野外求生外，還有「生前派對」及「喪禮VS百日宴」兩大體驗，其中年僅11歲的陳穎朗，更百無禁忌躺進棺材，體驗遺體化妝。

陳穎朗雖然年紀小小，卻是另類道理王，主動要求體驗遺體化妝的他，連環拋豁達金句：「我覺得同平時瞓覺差唔多，純粹唔會醒咁解」、「遺體化妝唔係好恐怖嘅事啫，每一個人最後都要經歷一次，但係（到時）經歷咗又唔知係點，所以我就想（趁𠵱家有機會）親身體驗一下。」

縱然陳穎朗一口答應，其父母卻「十五十六」，陳爸爸更激烈反對，最後父母因為尊重兒子意願，事件才得以繼續。陳穎朗再拋金句：「其實我試咗又唔代表我會死，我唔試又唔代表我唔使死，我覺得係一個好好嘅體驗，唔係每個人都有得試。」

洪永城表示拍攝相關任務過程並不簡單，單是尋找遺體化妝師，已遇上重重困難：「好多業內化妝師都覺得幫小朋友化呢啲妝唔吉利，所以都一一拒絕咗我哋。」陳穎朗同時體驗百日宴Style的王子式化妝，對於兩大妝容，穎朗欣然接受：「兩個意義都差唔多啫，都係想靚啲」。

由於每位參與節目拍攝的小朋友，均由製作組精挑細選，故此每位小朋友除了各有性格，有些更擁有一般小朋友未必會遇過的經歷。以參加「生前派對」的11歲朱梓童為例，表面與一般小朋友一樣單純的她，原來小時候曾因患病經歷過重大手術，加上她與家人拍攝期間已決定要移民，種種經歷均令「生前派對」，對梓童別具意義。

有別於傳統喪禮，生前派對可每年舉行，目的是讓主角在籌辦派對過程中，回顧人生重要時刻的同時，並對自己作出適當反省；梓童便正正做到這一點，她在台上為自己控制不了脾氣，向父母一再道歉，令台下無論親人或是其他參與派對的小朋友，均流下感動的眼淚。最後梓童爸爸更以Ironman形容女兒，令全場再陷淚海。

（即時娛樂）