《法言人》串星處處 陳展鵬Moon重磅加持 石敢當馬季同劇「重逢」 (14:27)

由馬國明和林夏薇主演的《法言人》，將於4月10日首播，劇中有不少串星演出，包括陳展鵬（右上）和劉佩玥。（大會提供）

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗等合演的無綫新劇《法言人》，由4月10日起首播。

近日，無綫官網陸續釋出官方宣傳海報，除有集齊4大主演加8位角色的主海報外，還有不同組合海報，包括「律政四好友」馬國明、林夏薇、張頴康及黃嘉樂，馬明和薇薇、張頴康和蔣祖曼、容天佑﹑何依婷﹑丁子朗﹑黃嘉樂和趙璧渝四對不同配搭的CP配，將劇中重要感情線全面曝光。

其實以上所有CP組合均甚有新鮮感，以「明薇CP」為例，薇薇自2011年參與無綫劇集拍攝後，從來沒有與馬明演過情侶，如今破天荒首度擦出「愛火花」，薇薇笑言：「同佢合作感情戲都幾有默契，因為佢覺得女仔對於感情戲嘅直覺、同埋對Sweet嘅感覺會比較準啲，所以我哋會多啲討論同設計溫馨嘅Moment，令到大家相襯度再高啲。」

談到角色最大挑戰及難度，薇薇則笑言很燒腦：「因為一次過要講幾頁紙對白，好考記憶力，加上我個角色有個綽號叫『滅絕師太』，喺法庭上更加要好強咁一口氣講晒所有對白。雖然之前《十二傳說》嘅潘教授都好多對白，但律師同教授係好唔同嘅專業範疇，啲專業術語好唔同。」

另外，在日前曝光的主海報中，列出了《法》劇強勁特別演出陣容，包括視帝陳展鵬、大馬視后劉佩玥、胡鴻鈞、胡楓、羅蘭、麥玲玲及羅天宇，胡鴻鈞的特別演出可謂別具意義，皆因他與馬明在劇集《降魔的》中的「石敢當與馬季」組合相當受歡迎，如今再度合體，自然焦點所在。至於羅天宇的演出，亦別具期待值，皆因之前他與何依婷合作《十月初五的月光》、憑暖男角色成功入屋，如今他於《法》劇特別演出，又是否意味著他與何依婷有特別牽連？

昨晚官方播出劇集MV宣傳片，片段所見特別演出陣容無論造型或人設均相當搶焦，胡鴻鈞的造型與《降》劇的石敢當有八成相似，陳展鵬的士司機造型熱血陽光；至於在《隱形戰隊》演性感打女的劉佩玥，在《法》劇再度玩突破，以賢慧輕熟女Look亮相。七位特別演出之中，以麥玲玲最為搶鏡，飾演貴婦白綺曼的她，每次出場造型色彩繽紛又富貴，而在MV預告片曝光的「拉丁貴婦」造型，配以玲玲姐淡定有錢剩的高貴笑容，煞是一絕。

（即時娛樂）