張國榮逝世20年｜郭富城壓軸演出 讚哥哥真正舞台王者 無人取代 (14:45)

城城表示20年來哥哥一直在心內，記得1986年他入行做第一個騷《星光熠熠耀保良》，有幸和哥哥同台表演。（鍾偉茵攝）

郭富城表示哥哥在他心中，才是真正的舞台王者，沒人可以代替他。（鍾偉茵攝）

郭富城直言與哥哥有太多難忘回憶，記得自己初出道時，哥哥已是天王巨星，但對方毫無架子，很惜Dancers。（鍾偉茵攝）

郭富城（城城）昨晚（1日）為《張國榮繼續寵愛‧二十年‧音樂會》傾力演出。城城壓軸登場唱出《Monica》和《有誰共鳴》，掀起全晚高潮，唱完後城城指天向哥哥致敬及送上吻。

城城表示20年來哥哥一直在心內，記得1986年他入行做第一個騷《星光熠熠耀保良》，有幸和哥哥同台表演，他說：「當時我做Dancer，覺得好榮幸和開心，因曾經為哥哥伴舞。」

城城大讚哥哥對Dancer很好，還曾帶他們去吃飯：「我記得他經常對Dancer們講畀心機，我真的有畀心機！雖然過了那麼多年，相信全球歌迷都很惜Leslie。」更指哥哥在他心中，是真正的舞台王者，沒人可以代替他。

受訪時，城城直言與哥哥有太多難忘回憶，記得自己初出道時，哥哥已是天王巨星，但對方毫無架子，很惜Dancers，所以他現在也很惜Dancers，這種就是傳承的精神，昨晚有幸獻唱兩首哥哥經典金曲《Monica》和《有誰共鳴》，都是他揀選的，因為這兩首歌對哥哥都別具意義。

城城之前到美加巡唱時，順道宣傳電影《斷網》和《風再起時》，同時在芝加哥獲頒「卓越電影成就獎」。他直言起初擔心行程能否趕及回來，幸一切順利，笑言現在最難解決的是時差問題，早上8、9點才能入睡，相信要過一、兩星期才調整好。

（即時娛樂）