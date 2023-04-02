容祖兒性感造型登台 彈琴略失準獲觀眾鼓勵 預告7月演藝開騷 (17:21)

天后容祖兒闊別3年再臨澳門開騷，昨晚（1日）於新濠影匯綜藝館，舉行《容祖兒Eternity演唱會》首場演出，公司老闆楊受成和經理人霍汶希到場支持。身穿閃亮背心連身裙登場的祖兒，一口氣唱出《一種永遠》、《最後的茱麗葉》及《這麼近那麼遠》，然後用廣東話和普通話，向台下觀眾打招呼。

她說：「上一次來已是3年前，終於能再來澳門演出，感到要活在當下，珍惜每個與粉絲見面的緣分，所以這個演唱會叫Eternity。」

及後祖兒換上色彩繽紛服裝，在強勁音樂節奏下，演繹《桃色冒險》、《Lovin' U》及《不容錯失》等快歌，營造熱鬧氣氛。勇於挑戰自己的祖兒苦練鋼琴，自彈自唱國語歌《小小》，可能略為緊張，開首部分拍子方面，略為失準，觀眾報以掌聲支持，祖兒稍停頓一會便繼續彈落去。

唱畢她撫著心口說：「我好緊張！好難得見到大家，每次演出都想做未試過的事，沒理由又是彈《啜泣》，今次彈《小小》是第一次表演，雖然沒太多時間練習，但我付出少少是值得的，第一次的確有少少緊張，多謝大家鼓勵支持，最終都順利完成。」

祖兒在演唱會不停換歌衫，她身穿吊帶背心襯短皮褲出場，展露野性一面，接連唱多首快歌包括《Pretty Crazy》、《越唱越強》、《隆重登場》，在T字舞台上走來走去，與舞蹈員又唱又跳。壓軸部分她唱出《心淡》、《習慣失戀》、《爭氣》、《心之科學》後，才依依不捨跟觀眾揮手道別離開舞台。

完成首場演出後，祖兒形容心情仍然緊張又興奮，並解釋澳門站流程可能比較短，但是揀歌和舞蹈都經過重新編排，所以與之前30多場的演出略為不同，加上歌衫全新，帶來新鮮感，預告揀歌會按不同日子有輕微調動。

祖兒自覺應付又唱又跳還可以，可惜彈琴環節出現輕微失準，她認為已比預期算順利：「正式表演比綵排時已好好多！彈《啜泣》我學了1年，今次《小小》我只上了6堂課，因為3月好忙，飛了好多不同地方，根本沒有機會練習，所以一到澳門，除了綵排便是練琴，終於順利完成多謝上天和大家支持好感動。」

提到歌衫低胸又要曬腿，祖兒反問有否覺得她比之前肥了少許，然後直認身形不及開紅館騷時弗爆，但相信最緊要人夠精神，到了某些年紀不用太瘦，相信稍後磅數有機會回落。祖兒表示完成澳門站後，籌備7月在香港演藝學院的演出。

祖兒最近家有喜事，家中再添新成員；她上周在社交網分享與母親及初生嬰兒合照，原來她的弟弟最近再做老竇，添一名兒子，再做姑媽的祖兒開心分享：「是我弟弟第2個小朋友，現在他有一女一仔，我家中有老有嫩，多一個人就更加熱鬧。」她笑言沒有幫手湊BB，只幫手跟小朋友玩，她爆侄女呷醋扭計，做姑媽要幫手安撫，覺得做父母是另一種學問。

（即時娛樂）