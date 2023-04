天后容祖兒昨晚(1日)在澳門舉行演唱會,她換上多套全新歌衫演出,當中不乏性感造型,祖兒除了跳唱外,還自彈自唱《小小》展琴藝,雖然稍為失準,但最後亦順利完成,並獲觀眾報以掌聲鼓勵。

祖兒今天(2日)在社交網貼出演唱會靚相,並分享完成第1場澳門騷感受,她形容為興奮﹑緊張和蝦碌兼備,她相信這8場一定會愈做愈好,同時她亦感謝幕後團隊,又指Crazy Team開動小宇宙,發揮"nothing is impossible"精神,將一切有可能的都放上台,並用生命演出:「把3年來的思念和熱情進行到底,每一個部門都盡心盡力。」

祖兒特別感謝好友黃偉文,為她搜羅整個演唱會全新服裝:「我在英國只有一天半,但我這位老友記認真唔話得,之前已經幫我規劃好整個購物指南,幫我在最短時間,搜羅整個演唱會全新的服裝,Simple but not simple,Thank u YY U r always always my angel﹗」

(即時娛樂)