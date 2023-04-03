坂本龍一曾演《戰場上的快樂聖誕》 憑《末代皇帝溥儀》奪奧斯卡 (00:59)

大衛寶兒（左）與坂本龍一（右）都是殿堂級音樂人，曾合演《戰場上的聖誕快樂》。（網上圖片）

日本殿堂級音樂人坂本龍一因癌病上月28日在東京某醫院離世，享年71歲。他事務所在官方網站發訃文，表示坂本龍一的喪禮將由親屬低調舉行，並引用坂本龍一生前最愛的說話「藝術恆久，生命短暫」。

坂本龍一1952年1月17日在東京出生，自小學習古典音樂，畢業於東京藝術大學主修電子音樂及民族音樂。1978年，坂本龍一與高橋幸宏及細野晴臣組成電子樂團YMO，在1980年代掀起電子音樂熱潮。高橋幸宏今年1月離世，當時坂本龍一亦有在社交媒體悼念故友。

坂本龍一對音樂界貢獻良多，曾為1992年舉行的巴塞隆拿奧運開幕禮創作音樂，並獲法國文化部授予藝術與文學勳章。

除了個人專輯，坂本龍一亦為無數電影配樂，並多次得獎。1983年，他演出大島渚執導的《戰場上的快樂聖誕》，不但與大衛寳兒（David Bowie）有對手戲，並創作電影歌曲《禁色》（Forbidden Colours），大獲好評。1987年，坂本龍一為《末代皇帝溥儀》譜下樂章，拿下第60屆奧斯卡及第45屆金球獎最佳配樂，登上事業高峰。坂本龍一電影配樂作品不少，包括《小活佛》、《復仇勇者》、《情陷撒哈拉》及《御法度》等。許鞍華執導的《第一爐香》，坂本龍一亦摘下去年香港電影金像獎最佳原創電影音樂。《小偷家族》導演是枝裕和執導的新片《怪物》，今年6月上映，成為坂本龍一電影配樂的遺作。2009年坂本龍一亦出版了口述自傳《音樂使人自由》。

坂本龍一曾經歷三段婚姻，1972年與圈外人結婚，育有一女，但婚姻僅維持兩年便告終。1982年，坂本龍一與日本鋼琴家矢野顯子再婚，再添一女，兩人於2006年離婚。之後坂本龍一與經理人空裡香結婚，二人育有兩名孩子。

（即時娛樂）