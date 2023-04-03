留英黃偉文3月忙到癲 狂見老友兼填好5份歌詞：冇分開過 (12:46)

黃偉文在剛過去的3月，不停見老友包括張敬軒﹑周國賢和容祖兒。（Ig圖片）

身在英國的黃偉文（Wyman），在剛過去的3月見了不少朋友，包括周國賢﹑傅珮嘉﹑容祖兒﹑蔡卓妍﹑林宥嘉﹑RubberBand及張敬軒等，Wyman都跟他們合照並放上社交網，3月終於過完了，Wyman在Instagram分享過去1個月心情，他先搞笑寫道：「哈哈哈哈，我覺得從此『黃偉文』已經同『大笨鐘』、『London Eye』齊名，成為『倫敦三大名勝 之一』啦！」

Wyman接着寫道：「多謝大家嚟英國嘅時候，都至少分一餐飯嘅時間俾我（有啲仲開心到可以見多幾次，打埋牌、shop埋ping、串埋門子、度埋下個project做乜𠻹），等我可以接駁返香港嘅溫暖。

最正係每位都係一見面，完全唔使刻意用力煲滾，一嚟就即刻撻返着，好似前日先至一齊打過邊爐，根本冇分開過咁。

2023年3月，a month to remember，雖然忙到趴喺度，但都係笑住趴，而且求神拜佛以後時不時都要有得趴。

另外，如果大家唔係同一個月一齊嚟，其實我每個都想見多啲面陪多啲㗎，而家有啲招呼不週唔夠喉，唔好意思...」

Wyman還表示最癲是「接完客」玩完返家後，這個3月居然還可以每天寫天光合共填了5份歌詞：「#除咗歌詞之外呢個3月工作上仲有做咗好多好多其他嘢遲啲就會慢慢曝光 #睇晒你就知呢個月exactly過得有幾癲 #圖中所見有時一日要走兩場 #疊相入面仲有好多都係3月嚟倫敦探過我嘅非幕前朋友排序不分先後 #我愛你們」

軒仔也留言給Wyman：「多謝你一夜之間起咗個遊樂場（編按：新歌《隱形遊樂場》） 仲要嚟埋剪綵！ #好癲。」

（即時娛樂）