坂本龍一離世 DJ黃志淙受打擊 心情未平復：佢嘅大愛好難用說話形容 (14:08)

日本殿堂級音樂人坂本龍一因癌病上月28日在東京某醫院離世，享年71歲。與坂本龍一私交甚篤的商台DJ黃志淙，今早（3日）接受《在晴朗的一天出發》林海峰訪問，分享他跟坂本龍一相處點滴，黃志淙坦言心情未平復到，因為受到好大打擊，他說：「差唔多80年代尾，第一個同佢做嘅電台訪問，因為當年商台買咗一個『世界地球日』4月22日音樂會，而大家都知道佢（坂本龍一）係推崇同推廣綠色運動先驅，當時我哋會播呢個音樂會，有機會同佢...好興奮，直情打晒冷震做電話訪問，嗰個開始咗第一次傾偈機會。」

直到1991年，黃志淙飛東京面對面訪問坂本龍一，他憶述：「我未試過咁樣出埠公幹，而第一個出差同教授（坂本龍一）喺東京一間酒店，同埋佢啲助手一齊，嗰時我幫一本月刊寫專欄，我嗰陣時帶晒菲林機，黑白粗微粒，膽粗粗咁影一堆相，經驗好難忘，30幾年嘅友誼就由嗰次見面開始，之後陸續佢嚟香港﹑我去東京，或者有啲合作﹑有啲生活分享，嚟到2014﹑2015年，佢身體開始差，第一次Cancer，但佢都好勇敢，一路都有工作同好多發表，同時都閉關一段日子，未完全好番，但已做Soundtrack。」

黃志淙又憶述日本曾發生「311大海嘯」及「東北大地震」，黃志淙說：「當時東北都未解封，佢（坂本龍一）已經喺紐約飛去東京，實地探訪災民，為佢哋打氣，嗰個係超凡感動，同埋喺海嘯撈到一個海嘯的鋼琴，拎出嚟做啲修補及彈奏，個琴做咗啲巡迴裝置表演，我幾年前去東京，都睇過一次。反映到佢對人民關懷，佢音樂感動美麗，佢對人類貢獻，對反戰及環保呢啲議題，同埋身體力行，係真正嘅感動，佢嗰種大愛係好難用說話嚟形容。」

坂本龍一跟香港關係亦微妙及密切，黃志淙說：「佢嚟過幾次表演之餘，雖然對上一次好耐之前，係一次新媒體藝術節，講緊係2006﹑2007年，嗰次之後我哋都用好多方法同渠道，想邀請佢再返嚟。原本西九有個自由空間開幕，嗰時係17年﹑18年﹑19年，嗰幾年籌備同蘊釀，我都好大力去幫手希望件事成真，無奈地因為種種原因，社會原因﹑佢身體原因﹑疫情原因，嗰次未能成真，呢個係幾大遺憾。

佢一路都想嚟香港，再同我哋分享，佢康復後，2017年我同老友記一齊飛去睇『反核音樂會』，嗰次喺後台我哋又暢談又傾偈，佢又介紹新音樂人認識，又一齊影相，好似慶祝佢新生命一樣。

佢之後好多大計，佢想做好多嘢，但身體唔容許，不過就算咁，佢都做咗好多新出電影配樂同動畫配樂，直到最近，日本311大地震12周年，佢冇現身，但有新曲目，我有朋友飛咗日本睇﹐個作品好感動。」

林海峰問黃志淙是否失去一個朋友，黃志淙感觸哽咽說：「我相信佢喺我哋每個人心入面。」林海峰續問黃志淙：「正如你所講，坂本龍一有一個音樂會，很想喺香港舉行，用你嘅力量，完成佢未完嘅夢？」

黃志淙說：「呢一個唔可以講到好實在，等沉澱咗，療癒咗，將佢嘅音樂同大家分享，將未完夢做番出嚟，我相信係好好嘅事，將佢對人類﹑音樂﹑對藝術貢獻及香港情誼，呢個係好好提議，我呢刻未平復，相信好多有心人做呢件事，如果我哋電台一齊推動，或者香港好多別新一代音樂人，我相信亦認識好多都愛佢，每人出少少力，件事會好美麗，同埋佢﹑及佢家人其他地方樂迷，會好感動，都可以話係夢成真。」

（即時娛樂）