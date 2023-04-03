《中年好聲音》8強誕生 吳大強谷底反彈登三甲 獲杜德偉激讚 (14:35)

自彈自唱《我願意》的吉吉，雖然獲得的分數不俗，惟他被批表演時經常乸埋塊面。（大會提供）

吳大強昨晚絕地反擊，戴帽的他獻唱Bossa Nova版的《月亮代表我的心》，表演期間更大擺Michael Jackson招牌甫士，表現令人讚歎，連杜德偉也被他的演出溶化。（大會提供）

無綫節目《中年好聲音》昨（2日）晚播出第18集，是爭入八強的第六部曲《男歌女唱！女歌男唱》，經過一輪激戰，最終由吳大強獲得全場最高分89分，被淘汰的參賽者則是涂家堯。

上一回僅排第七的吳大強，今集絕地大反擊，戴帽的他獻唱Bossa Nova版的《月亮代表我的心》，表演期間更大擺Michael Jackson招牌甫士，表現令人讚歎，主持車婉婉笑言：「啱啱以為城城（郭富城）嚟咗添！」對於吳大強演出，評審之一杜德偉大讚：「我頭先係完全畀你溶化咗，作為一個表演者，最緊要係要有Signature，Bill哥（吳大強）你完全做得到，每個人都記得你嘅形象，你今晚係大贏家。」

張佳添則笑言：「大強每次都Prove到你係一個True Entertainer，一個71歲嘅Uncle擺個Michael Jackson嘅Pose，我諗我都做唔到。」最終Bill哥哥獲得最高分89分，兼獲得本回合MVP，累積分數由上回合的4分飆升至16分，登上第3位，認真犀利！至於累積分數頭兩位的參賽者，分別是19分的李佳和18分的龍婷，頭三甲的比分咬得相當緊。

龍婷和周吉佩同樣獲得昨晚一集第二高分84分，表現亮眼。化身Rock妹的龍婷一改甜美作風，Rock爆獻唱《特別的愛給特別的你》，張佳添大讚：「表演睇得好開心，睇到幾樣嘢係以前冇睇過，第一係力量，第二係動感，第三係假音，第四係奔放，雖然未去到狂野，但我收貨，一直好想喺龍婷身上睇到一樣嘢，就係突破，今日我睇到。」肥媽則說：「我係畀得好高分，佢就穿透到我，穿唔穿透到佢（暗指伍仲衡），我就唔知！」

自彈自唱《我願意》的周吉佩，雖然獲得不俗分數，惟他被批表演時經常乸埋塊面，肥媽教路並再度「追擊」伍仲衡說：「只要你望住三個點，所有人都會覺得你望住佢，同埋你唔使睇住我哋個樣，有啲人（指着伍仲衡）個樣真係會嚇親你！」吉吉笑言：「伍Sir真係有少少。」肥媽再激動說：「我冇講佢呀，係你講佢咋，你咁樣屈我？」引得全場爆笑。

至於獻唱《味道》的涂家堯昨晚獲得78分，最終累積排名分僅獲5分，成為累積分數最低分的選手，因而被淘汰。昨晚8強正式誕生，分別是龍婷、周吉佩、李佳、支嚳儀、顏志恒、吳大強、羅啟豪及林鉫徫。

（即時娛樂）