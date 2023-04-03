陳奕迅自覺似塵渺小 人愈大愈易被感動：以前乜都死撐... (14:56)

陳奕迅（Eason）早前完成紅館27場跨年演唱會後，飛到北海道放假1個月，返港後推出新歌《塵大師》，Eason坦言冰天雪地中，修煉了修理吸塵機的學問，在大自然中休息，是為放鬆自己心中緊扣的結，然後收拾心情，為世界巡迴出發作準備。

《塵大師》由2020年開始籌劃，Eason原來花了3年時間製作：「一直慢慢做，做了3年，從來未試過可以慢慢咁做歌，最初有啲唔慣，以前一年出三隻碟，兩隻廣東一隻國語。四大天王仲癲，一年三隻碟拍10部戲。當大家可以慢一啲，又可以投入多啲落去，出嚟嘅內容可以再深層次，其實係好開心。」

由收到林家謙的曲後，Eason十分喜歡，想起多年來都很欣賞林海峰（Jan）的詞，就邀阿Jan為他填詞，再邀請李榮浩編曲，收到李榮浩編曲時，他正在隔離中，第一次聽到此歌時，成個人震晒，淚水不自覺流出來：「可能我對音樂特別敏感啦，結他聲鼓聲都太動聽，我覺得同首歌意境好夾，歌詞叫你做人要冷靜再入定，但結他像人世間上的各種執念、撩住、拮住你嗰個想入定嘅心，令個人就好興奮，真係好正。編曲有了之後，阿Jan個人一啲都唔『係咁咦」囉，好認真，歌詞、段落上下，都為配合編曲調及改幾次，本來首歌冇達哥（吳孟達），因為做緊嗰陣達哥過身，Jan即刻又加番，作為一種默默致敬，又畫埋個塵大師公仔畀我，等我可以出埋動畫版MV，真係好正，好多謝佢。」

談到近年Eason似乎淚水忽然多了，演唱會上演過27年來第一次台上喊，聽李榮浩編曲又落淚，Eason剖白未知是不是年紀大了，心開始變得柔軟，他說：「我係一個好抑壓的人，以前乜都死撐，覺得咩呀，梗係輸人唔輸陣，所以咪只得黑面，或者嘻嘻哈哈畀人睇，𠵱家人大咗，開始好易就被感動到。歌叫《塵大師》，我做唔到大師啦 ，我都係人，大咩師，我只係一粒塵，好渺小。

我有時都會諗，塵歸塵﹑土歸土，有一日我都會返去化為塵，所以做人唔好睇到自己咁大，否則會變好『㒼塞』，我哋其實好渺小，一個大風吹埋嚟，可以咩都冇晒。我睇到一啲朋友聽歌後留言，都話今日好唔掂就爆血管，聽完首歌鬆一鬆，我就好開心，林海峰填呢首詞，都係想送畀香港人啦，希望大家一齊可以度過所有緊張日子，放鬆一下心情。」

經過27場演唱會，Eason直言之前一直備戰狀態，現在終於鬆下來，但因為拉緊這麼長的日子，像打結繩子，上面仍有很深的摺痕，他說：「未鬆晒，去旅行我都係為尋求大自然寧靜，冇乜玩㗎，經常留喺間屋洗下碗，洗下地，邊洗地邊洗滌心靈。同埋勁呀我，學識埋修理吸塵機，又拉又剪將纏住係吸塵機上面頭髮呀﹑垃圾呀，全部清晒！嗰一刻，成個人都好有成就感。喺旅行期間，都撞到好多人呀，好難話冇人認得出我，試過喺意大利山上懸崖路邊都有人認出，所以我都化左好多啦，有時間叫我影張相，我都會影，只係如果我趕時間，我驚我太熱情，一陣影完相同人吹起上來，我就唔影囉。」

休息過後又再出發，4月巡迴演唱會開始，先去新加坡、馬來西亞，反應非常熱烈，7月會去台北小巨蛋，一開7場，Eason說自己回來想了一下，是否需要找健身教練訓練體能，豈料經理人潑冷水，指他之前27場都沒去過，他說：「好好笑，我諗返又係喎，我有操過，當時都係打下波，但係我都反駁佢咁見下健身教練吹下水唔得咩？」

巡演的Fear and Dreams，Eason指骨幹不會變，但歌單稍作改動，畢竟出去就是面對全世界華人觀眾，會加入一些國語歌，因應場地問題，設備上亦會有改動，唯演唱會想要帶給大家的信息，則會原汁原味地呈現在觀眾眼前。除了以上三個地方，他還笑言：「其實諗到嘅地方，有機會都想去，美加、澳紐、歐洲，甚至非洲、印度有人想聽我唱歌，我都想去呀。」

（即時娛樂）