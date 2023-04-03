姜濤繼續用作品說話 首次跳唱第11胎作品 腳傷9成康復 有興趣拍打戲 (16:14)

有指通關後，對MIRROR的受歡迎程度有影響？姜濤直言一定有，但認為環境轉變能激勵各成員進步。（鍾偉茵攝）

MIRROR的姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（2日）為西九文化區舉行的《HKT西九音樂節》 壓軸表演，同場演出還有方皓玟、陳健安、男團P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）、樂隊Nowhere Boys及R.O.O.T等。

姜濤貫徹「用作品說話」風格，台上一言不發，賣力跳唱幾首歌，唱到大汗淋漓；相反，AL以露腰牛仔裝上陣勁歌熱舞，期間更向到來捧場的父母及神徒（粉絲暱稱）示愛，他說：「我早前去日本拍戲都幾艱難，拍到好攰時，見到大家喺社交網留言叫我努力，令我更加掛住你哋。」臨落台前，他又逐一多謝舞蹈員。

姜濤在後台受訪，行路一拐一拐，更流露痛苦表情，問到是否腳痛？他死撐說：「還好！（有沒有方法舒緩？）我會做熱敷浸腳。」他表示右腳接受手術後，經過幾個月休養，已達9成康復，目前除了做物理治療加快復健，亦在努力減磅，為電影《12怪盜》拍攝做準備，他說：「大家已完成圍讀，準備非常好，我們好開心，12子平時相聚時刻不多，今次一齊拍戲是幾好的環節。」

他透露戲中角色是個好犀利的人，會有少少動作武打，他表示拍打戲方面欠經驗：「電影製作組知我隻腳有點問題，一定會注意安全，始終隻腳剛痊癒，不想再傷，但好有興趣去嘗試。」

講到現場首次公開獻唱第11胎作品《Dummy》，姜濤指歌曲是未完成版本，急不及待帶給樂迷先睹為快，需要在歌唱、編曲、舞蹈部分再作改變後才拍MV，又預告跟古巨基太太Lorraine有品牌合作計劃，早前的日本之行，就是為產品進行拍攝。

有指通關後，對MIRROR的受歡迎程度有影響？姜濤直言一定有，但認為環境轉變能激勵各成員進步：「我們一直認為自己有好大進步空間，希望觀眾睇多些不同國家表演，去督促我們不足的地方，我們亦都要睇其他人的演出去學習。疫情時大家留意到我們，但大家好似睇《蒙著嘴說愛你》這樣，其實好多事已過去，不用怕前面會遇到什麼困難，就算有好犀利的人入來，都要學習進步，相信MIRROR會做到。」

（即時娛樂）