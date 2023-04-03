盧瀚霆演出前食飯狂灌水仍保纖腰 拉筋練踢腿拍打戲 (16:34)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（2日）為西九文化區舉行的《HKT西九音樂節》表演。Anson Lo以露腰牛仔裝上陣，大唱勁歌熱舞，期間更向到來捧場的父母及樂迷示愛。Anson Lo身邊的舞蹈員已換班，他指之前做拉闊音樂會，認識一班舞者，接著再合作跳唱歌《MONEY》，慢慢建立默契。至於會否再組舞蹈班底？他表示好想，但未確定，因為有好多資金和繁複工序要處理，比較難實行，反而選取自由方式合作較彈性。

Anson Lo剛去完日本拍電影《盜月者》，感謝團隊絞盡腦汁合力完成外景，他表示接下來會繼續香港部分拍攝，同期也要為電影《12怪盜》開工。

重提他有暈倒紀錄，怕不怕健康承受不住密集式拍攝？他笑說：「不會，我每星期有一天假期休息，大家見我今（昨）日演出都好精神，我好乖，騷前食了好大碗飯先化妝，還灌了3支水，好肯定自己狀態好健康先上台。」笑他飯後演出，仍保持纖腰，惹人妒忌，他笑說：「我有140磅，但腰圍就沒有度，大家目測覺得幾多就幾多。」

關於《12怪盜》中角色特質，Anson Lo笑言一向愛劇透，但今次擔心違反合約要賠錢，只能透露演個身手了得之人，有不少打鬥場面，他說：「已經開了會，明天拍攝前幾小時學打，會即學即打。之前拍電影《假冒女團》打鬥場面多，有少少底，還記得踢腳要怎樣做，而且打鬥最緊要條筋夠鬆，踢腳才做得好，所以在日本拍戲我不停拉筋，事前已準備好。」

（即時娛樂）