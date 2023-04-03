方皓玟爆囝囝多粉絲兼收禮物 陳健安稱高過170CM不能入C AllStar (17:41)

方皓玟（小明）、陳健安、男團P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）、樂隊Nowhere Boys及R.O.O.T等，昨晚（2日）亮相《HKT西九音樂節》。

小明見到樂迷冒雨捧場而深好感動：「好掛住你哋，好想有把遮為你哋遮雨。」期間她感觸地分享，收到已故抗癌勇士留下答謝信，指有她的歌陪伴走完最後人生路，令她感受到音樂力量好大，承諾以後會寫更多好歌送給大眾。

受訪時，方皓玟表示近期埋頭寫歌 ，又花心神為即將升小學的兒子鋪路，她說：「好緊張呀，事前安排兒子接受特訓，學面試技巧，好開心，佢可以成功入讀心儀國際學校，放心晒。（未來經濟負擔重？）呢間還好，唔算超級貴族學校，我OK，最緊要學校提供到自由度，希望佢發展到創意。」

她笑指兒子好動，堪稱社交大使，熱愛游水、踢波、唱歌，有時甚至會作兒歌，可能將來靠兒子養起她，又說：「我擔心佢好快拍拖，有粉絲話鍾意佢，佢已經有禮物收，我經常摷到佢書包有禮物，就快可以開粉絲谷，可能已有對象未帶回家見我。」問她的感情有沒有進展？她不諱言身邊有幾位追求者，有持續發展的潛質：「若果相處後認為適合，我會作出反應。」

陳健安與R.O.O.T主音阿水首次合作，高呼好玩、互送擁抱，阿水大讚陳健安為人友善，相信若能加入C AllStar會好開心，但遭陳健安派檸檬拒絕，笑指阿水身材太高。陳健安說：「高過170厘米都唔可以加入C AllStar，我本身高165厘米，著增高鞋墊同有踭鞋，剛好170厘米。」他又指新歌《繼續繼續》剛推出，聽到樂迷指親人離世，靠這首歌幫助釋放情緒，令他感受到做音樂有多重意義。

（即時娛樂）