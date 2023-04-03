甩拖Winka處於復原狀態 拒倉卒談情：做呢行要自私啲 (20:46)

Winka以往曾以獨立歌手身分自資出歌，事事親力親為，現在有公司做後盾，她坦言過程輕鬆很多，很多細節公司都幫她處理，她可專心集中唱歌。（鍾偉茵攝）

女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）推出首支單曲《一手造成》，新曲想帶出「懂得去愛另一半嗎？」信息，她自認就是不太懂，所以才有這首歌，想透過自身愛情經歷，跟大家分享與反省。

談到與拍拖6年的男友Calvin分手，Winka稱雙方都有份一手造成，少了陪伴是因素之一，她說：「因為以前他可以陪我做很多事情，可了解我的狀態、情况，但入行後他不能陪住我，變相大家溝通和了解都少了，摩擦從而增長，我那時又很喜歡『說教』，他就感到很無奈。」始終一起6年，Winka對分開感可惜，有時回想起都會喊，她自言現時處於復原狀態，需要再去了解自己，才開展新一段感情。

Winka說：「現在有了解中的對象，但我不會很倉卒地在一齊。我覺得一段關係，慢慢去建立是比較好，對方要接受到我的工作性質和相處模式，不要因一時很愛，就衝動在一起，這樣不會有好結果。我們做這行的要求，是會自私一點，會希望對方體諒和了解，但對方做不到又不是對方的錯，所以需要時間磨合。」

Winka自言以前是愛「說教」的女朋友，感覺有點像湊仔，其實她也不喜歡這樣的自己，令到自己有點累，若果下一段感情，她希望對方有少許大男人，可以照顧她，她說：「我都想小鳥依人，對象的條件外貌端正便可，年紀大一點無所謂，最緊要無代溝就可以。（戀愛大過天？）我覺得自己是，只要遇到心心眼的對象，就會覺得他很好，眼中只有他。」

Winka以往曾以獨立歌手身分自資出歌，事事親力親為，現在有公司做後盾，她坦言過程輕鬆很多，很多細節公司都幫她處理，她可專心集中唱歌。不少粉絲替她苦盡甘來感開心，因Winka在中學時期，為湊胞弟與照顧病母輟學打工掙錢養家，縱使生活艱難，她仍堅持追尋自己的歌手夢，從Busking唱到今日成為真正歌手。Winka除了多謝自己沒有放棄外，也多謝身邊每一位惜她和支持她的人，令她沒有放棄。

心態上，Winka自言無論以前還是現在，對自己都是很苛刻，希望能做出成績達成自己期望的人，所以內心很少會休息，別人覺得她經常講經，其實她不斷鼓勵自己。Winka又笑指私下她其實很飄忽，一時自信滿滿，一時又會自覺做得不好而打沉自己。

背負著COLLAR「歌唱擔當」稱號，Winka直言總會有點壓力，因她也並非每次都處於最佳狀態，有時擔心唱出來的效果，跟大家的期望有落差，所以現在有提升歌藝。Winka很欣賞鄧紫棋（G.E.M.），直言其唱歌生涯是受G.E.M.啟發，對方的信念、生命力影響她很多。

由於Winka之前已派過歌，所以不算今年新人，但她絕對看好隊友邱彥筒（Marf）奪新人獎。對於公司安排二人同時間出solo歌，形成好似自己打自己的局面？Winka自言當初都有疑惑，但其實也可告訴大家，COLLAR有不同類型，一齊出歌還可以跟對方互訴心事，分擔害怕和緊張。

（即時娛樂）