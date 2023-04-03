4月韓劇｜周元挑戰動作喜劇 金宣兒孖吳允兒掀復仇大戰 (19:59)

周元主演的動作喜劇《盜賊：七個朝鮮通寶》（左圖）將於4月12日首播；由韓國四大美魔女金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善美，合演的年度狗血大劇《假面的女王》，掀起復仇大戰（右圖）。（大會提供）

由韓星周元主演﹑集喜劇與動作元素於一身的韓劇《盜賊：七個朝鮮通寶》，將於4月12日首播；由韓國四大美魔女金宣兒、吳允兒、申恩廷和裕善美，合演的年度狗血大劇《假面的女王》，掀起復仇大戰，並於4月24日首播，劇集將登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《盜賊：七個朝鮮通寶》（4月12日首播）

由周元、李珠雨和金載沅主演全新犯罪動作喜劇《盜賊：七個朝鮮通寶》，講述神秘文物盜賊「臭鼬」與非正式文化遺產專案組「Karma」展開合作，對法律無法審判的人們，進行懲治的故事。劇中周元飾演文物廳事務官黃大明，這位「薪水小偷」對於工作沒有熱情，卻被懷疑與文物盜賊「臭鼬」有著非一般的秘密關係，使他的生活發生翻天覆地巨變！為了抓住「臭鼬」，他加入了「Karma」團隊展開追擊！

暌違兩年半，周元以《盜》劇會粉絲，過去甚少演出喜劇的他透露：「劇情並不沉重，而是以搞笑的方式展開，讓我感受到劇集的魅力，我也很期待這個角色，希望大家多多關注。」

《假面的女王》（4月24日首播）

《假面的女王》講述三位華麗且事業有成的女強人—人權律師都在伊（金宣兒飾）、財團理事長朱有貞（申恩廷飾）和酒店副社長尹海美（裕善飾），因為一個謊言，使好友高有娜（吳允兒飾）淪為殺人犯；10年後，有娜重新出現在3人面前，為了揭開她們隱藏在假面之下的真面目，而背水一戰！另一邊廂，一個男人的出現，令4位老朋友陷入風波，由此展開嫉妒和欲望的故事。

（即時娛樂）