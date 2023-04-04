隱形戰隊｜林凱恩至愛學生妹造型 跟郭子豪有刻骨銘心愛情故事 (13:30)

除了學生妹造型，疑似捲入神秘組織及有吸毒惡習的詩婷，不時會被指示作性感打扮及濃妝亮相，與平時侍應清爽有禮Look截然不同。（大會提供）

無綫劇《隱形戰隊》昨晚（3日）一集再有新個案，主角為大力（郭子豪飾）及大力中學師妹詩婷（林凱恩Iris飾）。憑《愛‧回家之開心速遞》Bonnie成功入屋的Iris，是次角色相當有發揮，由學生妹開始演起的她，無論性格或是造型均十分多變。

先說造型，Iris的學生妹造型雖然滿臉痘痘，但由於傻更更又帶點純真害羞，入屋度高。學生時期已是大力頭號「迷妹」的詩婷，曾當眾向大力示愛，可惜因臉上暗瘡關係，遭還未懂事的同學們取笑；當時滿臉委屈的Iris喊得楚楚可憐之餘，演得自然；網民大讚她的眼鏡Look可愛，角色設定亦很新鮮。

除了學生妹造型，疑似捲入神秘組織及有吸毒惡習的詩婷，不時會被指示作性感打扮及濃妝亮相，與平時侍應清爽有禮Look截然不同。另Iris角色遭遇亦甚有故事性，更會與郭子豪有一段刻骨銘心的愛情故事。

談到詩婷這個角色，Iris坦言有難度：「今次角色最大挑戰，係要將馬詩婷呢個悲劇人物經歷嘅所有嘢，喺短短幾集表達出嚟，既要畀人感受到佢遇番以前愛人嗰種喜悅同夢幻，亦都有好多其他唔同程度嘅複雜情緒要處理，所以要事前做好多功課。」

Iris表示單是學生妹造型，已花了不少心思：「我自己最鍾意學生Look，因為同以往嘅靚女造型唔同，想做到一種宅女迷妹嘅感覺，事先都參考咗好多唔同角色，好似野田妹，造型上係特登設計得老土少少同埋化多啲痘痘，令到馬詩婷感覺更加冇自信。」

昨晚另一焦點劇情則為寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）復合。之前《隱形》記招因率先播映了詩詠與馬明的「激烈牀戰」引發迴響。昨晚劇集相關部分正式出街後亦惹來熱話，原來該幕「火辣」牀戲不但加插了「浪漫小屋」感人戲碼，最終卻因為嬌姐（程可為飾）亂入搞笑收場，原本被感動至落淚的寶寶，眼淚都還未乾掉，便要趕著穿回衣服，忙亂間更著錯Ocean外套，場面尷尬。

（即時娛樂）