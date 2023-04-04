RubberBand巡唱歐洲站結束 6號以德文自我介紹 淚腺再失守 (17:05)

樂隊RubberBand（RB）近日舉行《RubberBand Ciao World Tour 2023》世界巡唱，分別去到德國柏林及荷蘭阿姆斯特丹演出。

RB在柏林演出時，先跟觀眾打聲招呼：「2023年3月28日，RubberBand嚟到柏林！」首次來到柏林開騷，6號特意學了一句德文介紹自己：「Wir sind Rubber Band aus Hong Kong！（我哋係嚟自香港嘅RubberBand！）」他表示單是這一句，足足練習了兩晚，台下即有觀眾回應道：「夠做喇！」6號聞言指「夠做」2字，很有香港人味道。

以往在炎夏聽着《小涼伴》，會有透心涼感覺，但要在只有5度的環境下唱出此歌，6號笑謂：「有史以嚟喺最凍嘅地方唱呢首歌，搞唔掂呀，阿叔搞唔掂，好凍呀！」

每次演唱《假使世界原來不像你預期》時，6號也要強忍着淚水，特別在曼徹斯特站，唱出此歌時更是淚腺失控，來到德國柏林站，Ciao World Tour歐洲站的旅程已完成一半，令他們有不捨感覺，他指要好好記住每一張到場的臉孔，好好珍惜會場內的每一位：「希望我哋可以喺不久嘅將來，就算你哋返嚟香港又好，或者我哋再次嚟到呢度，有好多原因，有好多人未必可以返到香港，我哋再次嚟到呢度唱歌畀你哋聽，希望都可以再次見到你哋，希望可以喺呢度唱每一首我哋鍾意嘅歌。」台下觀眾亦大叫「多謝RubberBand」作回應。

當響起《發現號》的音樂後，全場觀眾歡呼並大合唱，眼淺的6號險失守落淚，他說：「喺柏林呢個咁正嘅名城，承載住歷史，嘩死喇，會喊㗎喎...」調整好情緒後他表示，聽到全場大合唱時，已令他十分感動，加上歌詞內一句「劃破了風衣 丟了救生衣 成全這最美歷險」，頓時令他聯想到RubberBand首次來到柏林演出，這個紀錄一定會記入歷史中。

為柏林觀眾兩度Encore的RubberBand，在唱出最後一首歌《Easy》前，6號再分享小故事，他指早前去到非洲津巴布韋探訪時，亦帶這首歌到當地獻唱：「當時不知天高地厚，帶住呢首講香港瑣碎煩惱事嘅歌，去到津巴布韋派糧食時表演畀當地人聽，事後我哋先諗，點解當時會揀呢首歌呢？咁多年嚟成為咗一個遺憾，所以每次唱呢首歌，都要諗得好清楚。」

RB在4月2日於荷蘭阿姆斯特丹，舉行歐洲站的最後一場。由於連日來舟車勞頓，加上在柏林冷親，6號聲線未能發揮出最佳水準，他在演唱《睜開眼》前，在台上說：「我哋每次唱呢首歌，都有個傳統，就係將燈光調暗。我哋一齊感受黑暗、感受難捱、感受無助，但我覺得唔需要驚，即使呢一刻我唱到把聲咁，但都有你哋同我哋一齊唱，所以跟住呢首歌，更加需要大家一齊唱。」

在場觀眾即為6號打氣，更笑言這是荷蘭獨有的版本。

過去的幾年，我們因為同伴的離開而說了不少次再見，而大家亦因為去到新天地，而練習了不少次Hello。6號指由香港來到荷蘭，為來到新天地的觀眾，帶來了香港的手信，他說：「其實啲手信係菠蘿包嚟，一陣掉出去畀你哋。」豈料觀眾叫好，還指很想念菠蘿包味道，6號聞言表示：「修正返，係音樂菠蘿包或者音樂牛腩河。」原本touching的場面，卻因為6號的爛gag而令觀眾爆笑。

來到歐洲站的最後一場，6號唱出《假使世界原來不像你預期》時，他發達的淚腺再次失控，他哽咽感謝每位等待RubberBand來到荷蘭的朋友，感謝每位到場的觀眾。

隨着唱完最後一首歌《Ciao》後，台下觀眾仍不肯離去，更是全場一同唱着：「說了再見 約定再見 就會再見」，RubberBand再次回到舞台，6號首次唱出《你會有一天學會面對》及《你和我》，為《RubberBand Ciao World Tour 2023》歐洲站，劃上圓滿句號。

（即時娛樂）