陳慧琳慈善義賣逾8000件物品 盼超越上次善款：務求清貨 (18:01)

今次店內貨品的擺設，是由Kelly親自設計，Kelly表示上月20號已在執貨，也感謝老公幫手布置，今次場內有逾8000件貨品。（陳釗攝）

陳慧琳（Kelly）明天（5日）起在尖沙嘴舉行二手衫慈善義賣活動，為期8日，收益將全數撥捐「陳慧琳兒童助學基金」。Kelly今天兒童節（4日）率先到義賣場打點，問會否在場做生招牌？她笑說：「如果我在，就會變成歌迷會聚會，大家顧著拍照，就無人購物：或者清完第一批貨品，我再拿第二批來，務求清貨。」

今次店內貨品的擺設，是由Kelly親自設計，她說上月20號已在執貨，也感謝老公幫手布置，今次場內有逾8000件貨品，6、7年前開始儲，包括她的衣服、手袋、鞋履，以及兩個兒子從BB至今的衣物、玩具和BB牀，由於上次義賣手袋最受歡迎，所以她今次特意放在當眼位，當中更割愛捐出一個復刻版名牌手袋。

Kelly說因這個袋方便又好用，並曾陪她們全家到英國旅行及探望雷頌德，除了有英國味外，還記錄一家人開心時刻。笑指她的服裝，普通身形的女生難駕馭？Kelly笑說：「可以剪短的，我的裙子、牛仔褲賣咁平，自己剪短便可以穿。（如何𧨾兒子捐出玩具？）他們早幾天來過，已把一些玩具又拿回家，真的激死，有些玩具已收起很久，他們見到又覺得是新玩具。」

Kelly表示上次辦二手衫慈善義賣，籌得過百萬善款，今次貨品更多，希望能超越上次善款，總之愈多愈好。她表示其基金在疫情期間，以現金支助500多個低收入家庭，及捐贈20萬份檢測棒給13間院舍。Kelly表示現時基金所剩無幾，疫情期間她又沒有出來掙錢，現在通關後要多做一些事情，盼今次能籌多點善款。

（即時娛樂）