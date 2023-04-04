呂爵安柳應廷盼「鏡粉」互相尊重 Edan Jer是友不是敵 (19:53)

Jer亦採取身教：「我去睇騷，也不會中途離場，而且亦都會好低調，不會跟觀眾影合照，希望專心睇表演，不騷擾到表演者。」（劉永銳攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）和柳應廷（Jer）今天（4日）聯同毛舜筠和鄭中基等，出席新戲《死屍死時四十四》謝票活動。Edan與Jer被指今期是敵是友，2人合作電影，但同時又角逐香港電影金像獎「最佳新演員」獎，他們則說：「我們只是友、不是敵，MIRROR兄弟互相欣賞和支持，不會只在乎獎項，將獎項視如浮雲。」

MIRROR隊友姜濤與盧瀚霆日前於《西九音樂節》演出時，發生小插曲，姜糖（粉絲暱稱）被發現看完姜濤演出後，便拉隊離場，有指部分姜糖離開時，慢條斯理兼傾電話離場，被指無視其他場內觀眾，被斥不尊重表演者，對接着出場的盧瀚霆不留情面。Edan與Jer回應時表示當晚不在現場，不清楚情况，若果真有其事就不太好，認為每個人都應互相尊重：「當然每個人都有自由和選擇，亦可能有其他事要做，要離開都無問題，最緊要尊重每個單位。」

提到Edan與陳卓賢（Ian）亦在該音樂節表演，沒有出現粉絲拉隊離場情况，Edan表示聽到粉絲們睇騷時，先後舉起2人名牌，認為這種風氣好好：「大家是同一團，是命運共同體，大家齊上齊落，大家互相支持，其實是好好和好開心的事。」

Jer回想MIRROR演唱會，隊員輪流出場表演，粉絲們會將燈牌轉換不同名字和色調，就是想將所有粉絲連繫在一個群體，不分你我，Edan續說：「我們經常說要團結，若果粉絲都團結起來，我們的力量就會更大。（成員之間會否停粉絲之間問題？） 相信每個成員各自有自己做法，我不便評論怎樣做，而且之前未試過類似狀態，我們成員之間沒有溝通過，或者我可以開Live講講，老實講，大家都覺得偶像要教粉絲，有時不是講完大家就會聽，只能夠盡力，起碼讓大家知道我們希望的模樣是怎樣，大家跟不跟就自由選擇。」

Jer本身亦採取身教，盼影響到其他人：「好似我去睇騷，也不會中途離場，而且亦都會好低調，不會跟觀眾影合照，希望專心睇表演，不騷擾到表演者。」至於Edan剛推出個人品牌，網上發售產品時，出現冧Server情況，他表示正跟團隊溝通和改善，目的做到令顧客有舒服體驗。

另，MIRROR官方歌迷會5月27日將舉行《Hi MIRO! 見面會》遭到狠批，皆因活動座位有限，會員需要抽籤，抽籤成功亦要畀480元入場費，惹來掠水和不公平的說法。官方歌迷會今天作出改善，宣布MakeALive將於活動當日，凡持有2022年MIRO會籍的粉絲，或者會籍已過期，亦可以登記免費收看第3場見面會，但仍被質疑做法不公。

Jer說：「公司制度，我們不干涉怎樣收錢，我們只是小薯茄，會盡力做建議，其他開通告網上免費看是開心事，可以跟未能入場粉絲交流。」Edan覺得不存在不公平處理：「畀錢入場粉絲可以感受現場氣氛，其他粉絲未能入場，也不需要失望，可以在網上免費睇到個騷。」

（即時娛樂）