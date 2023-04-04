區瑞強私房演唱會搞創意 送親筆簽名明信片兼全球包郵 (22:24)

《區瑞強私房演唱會2023》於4月28日在香港大會堂音樂廳舉行。區瑞強（Albert）稱以往無論是舉辦演唱會，或主持電台節目等，也是他對觀眾及聽眾進行分享，在社交媒體專頁上，自己也很少留言及回覆，大家的溝通模式並不直接與雙向。今次演唱會搞創意，玩「私房」概念，他會為所有觀眾送上精心設計的明信片，讓大家都能參與其中。

Albert稱當晚演唱會的觀眾會收到一張明信片，還會有一支筆，可以現場寫上自己的話語，並寫上希望寄到的地址，完成後投進現場特設的私房演唱會郵筒，他會逐一細閱大家的心意，務求達致與歌迷們的心靈交流。他笑說：「各位可以在明信片上寫上對我說的話，我會細閱大家的話語，並附上親筆簽名寄回給您。當然，除寄回給各位本人外，大家亦能選擇寫上親朋好友的地址，為他們送上祝福。無論是香港還是海外，我們也會負責郵費，全球包郵！大家收到的將會是連郵票、郵戳及我本人親筆簽名的明信片，非常具紀念價值。」

今次「私房演唱會」Albert 會一人唱足整晚，更會唱出一些數十年來都沒有機會在演唱會唱的歌曲，包括1960-80年代的經典英文歌曲及中文黑膠時代的歌曲。演唱會的場地，香港大會堂音樂廳是Albert 年少時初次公開表演及開始歌唱生涯的舞台，與一眾一直陪伴他在音樂旅途上成長的聽衆和好友在舊地共聚，是別具意義的一個晚上。

（即時娛樂）