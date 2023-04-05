隱形戰隊｜網掀「內鬼」競猜熱 吳家樂劉佩玥胡諾言成奸角嫌疑人 (13:18)

無綫劇《隱形戰隊》昨晚（4日）一集，繼續圍繞「幸福學會逼良為娼」個案，隨著劇情推進，許素妍（莊思明飾）及詩婷（林凱恩飾）真實身分曝光，表面是心理醫生的素妍，暗地裏是賣淫集團「幸福學會」主腦，詩婷則是被逼良為娼的受害者之一。

與大力（郭子豪飾）擦出愛火花後，詩婷向素妍坦白欲退出學會，豈料招來殺身之禍，並於酒店與幸福學會會員之一的游國堃（許俊豪飾）發生關係時身陷險境。

昨晚另一劇情落在趙希洛（Candice）飾演的POTT隊員阿Yan，及CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）身上。在POTT中擔任支援角色的Yan，因為一次偶遇對Ben Sir產生好感，2人經過多番邂逅後感情突飛猛進，不過Ben Sir身分並不簡單，之前因Madam Fong（江美儀飾）一個錯誤決定不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾），正是Ben Sir前女友；雖然Ben Sir和Yan相處時鏡頭一再閃過小柔畫面，令人覺得Ben Sir對Yan動了真情，但由於2人相處期間，Ben Sir不時有意無意向Yan探聽情報，令人擔心Ben Sir接近Yan目的不純粹。

由於監製Jazz向來擅長玩懸疑，加上《隱形》劇情重心忽然落在之前毫不起眼的趙希洛（Candice）與胡諾言（胡仔）身上，惹網民揣測，直指結局周劇情很大可能驚爆有內鬼。自昨晚劇情播出後，胡仔角色無論行徑或是自身故事背景均有可疑，被列為內鬼嫌疑人；至於已升呢最佳女配角的Candice，則被指在《隱形》中一直只是行行企企並不合理，如今忽然戲分變重，更加令網民疑心起。

除了Ben Sir及阿Yan，單戀Ocean（馬國明飾）失敗的Shadow（劉佩玥Moon飾）同樣「榜上有名」，事緣當Shadow得悉Ocean與寶寶（唐詩詠飾）熱戀後，眼神閃過一絲失意之餘更有暴走意味，令網民認為備受力捧的阿Moon理應再有突破。

另同樣被列入內鬼名單的還有辛Sir（吳家樂飾），與文偉鴻（Jazz）合作無間的家樂，之前憑《城寨英雄》馮春美一角人氣急升，不少網民均期待他今次終極大反轉，再以極邪惡反派登場，不過到底「真‧內鬼」誰屬，還是有待留意劇情發展。

2019年憑《金宵大廈》的何太角色榮獲「萬千星輝頒獎典禮」最佳女配角的Candice，之後再憑《金宵大廈2》的四爺及《十八年後的終極告白2.0》的Joyce等成功搶焦；由於相關角色較為鮮明極端，故是次Candice在《隱形》中的專業紀律部隊角色相對「冇咁搶戲」。

Candice透露自己首次飾演紀律部隊角色，也是與Jazz合作：「嗰套係《女警愛作戰》，今次都好開心可以同 Jazz再合作，同上次最唔同係唔使着制服，希望將來都有機會可以着其他制服，好似消防員咁。」

（即時娛樂）