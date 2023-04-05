吳兆麟孖胡敏芝走訪荷蘭近百年女同志酒吧 讚夜船遊運河夠浪漫 (16:04)

由吳兆麟（Alan）和胡敏芝（Karen）主持的J2節目《荷蘭Pop Guide》，來到最後3集，繼續由荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），帶領2人荷蘭特色美食及買玩潮點，體驗貼地荷蘭生活。

今晚（5日）CJ帶Karen同Alan參觀一間近百年歷史，位於阿姆斯特丹的女同志酒吧，該酒吧自1927年開業至今，不單只招待女同志，亦歡迎各類人仕光顧，標榜大愛及人人平等。

跟住3人去到當地唐人街睇樓，CJ表示在荷蘭做地產經紀不用考牌，人人都可以做。今次他介紹一間位於唐人街的單位，面積900幾呎，加上有大露台飽覽運河景，索價約530萬港元。

明晚（6日）及後晚（7日）節目，3人要做個真正荷蘭人，盡地一煲品嘗美食。CJ試地道的食品，不說不知原來荷蘭人極好炸物，一碟有齊荷蘭炸香腸2.2歐羅（約17港元）、荷蘭炸肉棒2.5歐羅（約21港元）、荷蘭炸麵2.2歐羅（約17港元）及荷蘭炸芝士15歐羅（約128港元）。接着Karen排隊試一間主打一味炸薯條的食店，她點了一款加混醬的薯條，售價5.7歐羅（約48港元）。

總括行程，Alan受訪時表示最難忘是每天收工後，到市中心沿河邊散步聽歌，他說︰「特別係夜晚坐船遊運河加埋啲燈光，一定好浪漫。有機會會同女朋友嚟荷蘭，另一度想去地方會係意大利。」Karen受訪時講到最大收穫是荷蘭深度遊，因為有CJ帶領，更能深入體驗這個國家，她說：「如果同男朋友都會揀荷蘭，不過機票貴，要儲錢。歐洲只去過英國，未去過法國同意大利，都想去。」

（即時娛樂）