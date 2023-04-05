陳慧敏34歲推出新歌 感激林夕填詞：佢兜巴摑醒我 (16:19)

《超級巨聲2》出身的歌手陳慧敏，前天（3日）34歲生日，她在當天宣布推出新歌《十年如一日》，作為慶祝自己出道10年的生日禮物。

歌曲由澤日生作曲、林夕填詞。提到邀請到夕爺填詞，陳慧敏感恩之餘，亦感謝對方能夠「兜巴摑醒自己」；事關陳慧敏過往儘管嘗試在不同範疇中努力，但由於工作性質零碎又缺乏資金宣傳，很多時候只是徒勞無功，陳慧敏對其中一句歌詞：「十年彷彿一日得我聽到我的聲線」，感受至深，她說：「呢首歌係夕爺送畀我，去審視自己過去光陰究竟過成點，老實講，我唔係太滿意過去10年喺樂壇成績，覺得幾停滯不前，甚至係原地踏步。夕爺嘅歌詞真係一嘢擊埋嚟，就好似講緊我蹉跎歲月嗰種無力、迷茫感覺，我好感激佢用呢份歌詞，一巴掌去摑醒我，而畀夕爺摑醒我，就算痛，都係覺得抵嘅！」

審視10年歲月，讓陳慧敏感受到要活在當下，即使輸足10年，為夢想，仍會選擇繼續賭下去：「呢首歌入面，老實講，有好多可以打動到我嘅歌詞，好似『為昨天賭上明天』、『別要等 被自己討厭』，如將我嘅歌唱事業比喻為一場賭博，可能我真係輸咗10年，但係我問自己，輸咗10年，繼唔繼續賭落去呢？呢一刻，我決定為我嘅夢想去付上呢個責任，所以呢單嘢我真係連棺材本都攞埋出嚟喇！」

問到過去10年最大得着，陳慧敏表示結識到一班對自己不離不棄的朋友，同時，她亦慶幸去年疫情最嚴重時，自己能夠從澳門返港，認識到現時的合作伙伴，亦因為一班年輕人，讓她知道這個地方，仍有不少人喜歡舞台上的自己。「因為香港呢個地方，香港嘅人冇放棄到我，我先可以喺今日冇放棄到自己，有勇氣去重新出發。」

（即時娛樂）