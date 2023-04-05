劉穎鏇拍劇冇用替身感驕傲 拒跟郭柏妍比較：各有優勝 (19:43)

Tiffany自覺幸運，入行以來在綜藝、劇集上獲不少機會，最緊要做好自己。（劉永銳攝）

劉穎鏇（Tiffany）在劇集《隱形戰隊》中打得又睇得，但背後有苦自己知，為演好「邢風」一角搏命操弗、練身手，全靠毅力和堅持，而最令她自己感到驕傲的是，拍攝過程沒有用過替身。

Tiffany直言《隱》劇可說是她入行以來最辛苦的一次，且充滿挑戰，無論在操身材，還是練身手上都花了不少苦功。陳山聰介紹健身教練給她，一星期操5、6日，每日操1至2小時，由頭操到腳，笑指沒想過這麼極端，儼如入了健身世界一樣：「每日飲奶粉、吃雞胸肉、紫薯和雞蛋等，我是每朝起牀都不想去練，全靠毅力撐過，不過現在看回都覺得值得。」

身手方面，幾乎零功夫底子的Tiffany笑言，全靠堅持和在拍攝現場的投入，每次見到武術指導為她設計動作時，她都呆幾秒然後問對方：「你們真的覺得我做得到嗎？但我最後都在半呃和半鼓勵自己下，跟自己說我一定得的。」

對於外界有時難免將焦點放在她身材上，會否尷尬？Tiffany沒特別想，拍攝時注意力都放在自己的動作和身形上，所以沒理會其他，也不擔心觀眾會因此忽略了她的演技。

最近無綫力捧多位小花上位，當中郭柏妍更憑《下流上車族》彈出，爬她頭奪得「飛躍進步女藝員」，由於2人同是選美入行，觀眾緣甚佳，常被外界比較。

Tiffany自覺幸運，入行以來在綜藝、劇集上獲不少機會，最緊要做好自己，她說：「我不喜歡比較，每個女仔都有自己優勝之處，比較會令自己很不開心，我希望能繼續有突破，最緊要是覺得自己有進步，無論在中文還是演技上，我都會繼續增值去裝備自己。」

可想今年奪回「女飛躍」？Tiffany表示有獎當然開心，但不是最重要，她亦不會抱為攞獎的心態去拍劇，現階段任何角色都想嘗試，覺得得到觀眾的認同更重要。

欲知專訪詳情，請留意明天（6日）明報娛樂版。

（即時娛樂）