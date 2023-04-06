隱形戰隊｜郭子豪憑暖男角色突圍 拍喊戲令監製感動落淚 (15:35)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（5日）一集講述馬詩婷（林凱恩，Iris飾）最終因為勇救周大力（郭子豪飾）慘遭古天祥飾演的大Dee以刀刺死。劇中帶點戀愛腦的大力，之前追求邢風（劉穎鏇飾）時雖略嫌令人煩厭兼嚴重表錯情，但他對邢風的關懷及傻氣大方的性格，已為他贏得不少民心。大力這次愛上馬詩婷，不但盡力令女方覺得幸福，更接受對方過去所有黑歷史，竭盡所能予以安慰及支持。

郭子豪透露與林凱恩拍攝前不斷與導演溝通及研究，更曾到拍攝地點考察，令自己能更投入情緒。他說︰「我有留意吓身邊朋友，同埋大眾對人生離死別嘅反應，主要透過睇新聞、劇集同電影去攞Reference。我真係好多謝Iris，我哋一睇完分場已經係咁傾個角色應該要點做，對緊戲時就已經開始諗行位、停頓位同眼淚位。」

林凱恩透露在鯉魚門石礦場的拍攝趣事，稱緣拍攝當日風勢強勁，郭子豪拍攝喊戲時涕淚橫飛。郭子豪補充：「有時我喊得太投入會流鼻水，我記得啲風係將我啲鼻水吹到去打燈師度，無論係佢揸住塊發泡膠或佢本人都中咗。我唔好意思，但佢好專業，一路冇放低塊發泡膠。」

談到之後在祖屋的打鬥戲，郭子豪透露當日一開工已受傷：「嗰度嘅劇情雖然可能10秒就講完，但嗰日我哋都拍咗成日，至少60、70個Shot，頭1、2個Shot我已經整親。主要係有個動作係對方想射我，咁我劈落把槍度再搶咗把槍指向對方，點知把槍一劈落去就爛咗，我就畀入面啲零件整損手，個傷口都有3、4厘米長，止咗好耐血都仲有少少滲血。同監製商量後，我都係決定頂硬上，因為仲有成日戲要拍，同埋有成班Crew等緊我。」

受傷當日最終順利完成拍攝，郭子豪說：「之後啲場口都有唔少動作戲同感情戲，但我反而覺得自己身為演員，經過嗰日個能力提升咗好多，因為冇諗過自己會咁樣頂得順成日。我好記得我拍喊嗰場戲，我聽到監製都有喊，感動到監製我覺得係成就解鎖之一。」談到暖男角色入屋，子豪再次多謝監製給予機會發揮：「遇到好角色好團隊真係好幸運嘅事，依家出街多咗人叫我周大力，同埋會話『原來佢真人咁Cool，我以為佢傻更更嘅添』。我好似終於感受到進入角色之後去演戲嘅方法，以前會係設計好多嘢再喺現場做番出嚟，變咗件事好用技巧去堆砌，唔夠人性化。」

（即時娛樂）