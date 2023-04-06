中年好聲音｜緋聞男女龍婷丁文俊甜蜜合唱 吳大強失手疑再陷危機 (15:55)

無綫《中年好聲音》周日（9日）播出爭入七強賽事，八強參賽者邀請之前被淘汰的選手合唱作賽。龍婷與丁文俊曾因合唱《因為愛情》而傳緋聞，兩人今集再合唱《選擇》，其間深情對望、十指緊扣，狀甚甜蜜。主持車婉婉笑言似在參加婚禮，又追問丁文俊「龍婷揀你呀，有咩感想」。丁文俊口窒窒回答︰「好多謝佢，打撈番我上嚟。」

對於兩人的演出，肥媽說：「出嚟嗰時，我話：『嘩，結婚呀？』」張佳添大讚兩人聲線有化學作用︰「龍婷把聲可以帶出丁文俊最Man嘅位，丁文俊把聲又可以帶出龍婷好女人一面，兩個係Perfect Match，個表演係The Best Wedding Song。」伍仲衡另有意見：「丁文俊唱得唔夠溫柔同浪漫，所以我唔畀人情㗎！」嘉賓評審巫啟賢嫌兩人未夠了解歌曲：「用錯方式去唱，頭先以為自己去咗中央電視台嘅晚會，柔情蜜意唔見咗！」

吳大強與鮑聖光一齊自彈自唱《Happy Together》，惟彈結他成為他們的致命傷。肥媽說：「你哋揸結他唱歌，個咪離得太遠。如果用Mic Stand，你哋都係要埋去唱。」巫啟賢表示︰「我覺得你哋揸結他反而綁住咗喺度，好保守，只係喺一個好安全嘅範圍將呢隻歌交代咗出嚟，反而呢隻歌嘅精神出唔到。」伍仲衡則說：「唔覺得你哋係做緊同一個表演，同埋你哋把聲冇Magic。」

（即時娛樂）