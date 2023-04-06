《小丑Joker》續集煞科 導演公開Lady Gaga新劇照 (16:54)

《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導、金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga合演歌舞片《小丑Joker》續集《Joker: Folie à Deux》，去年12月開鏡至今，導演今日宣布煞科，並公開華堅馮力士飾演「小丑」，以及Gaga扮演「小丑女」Harley Quinn的最新劇照，邪氣逼人。

電影改編自DC超級英雄漫畫，上集講述「小丑」成魔經過，今集改以歌舞片姿態示人，令影迷又驚又喜，新片預計2024年10月上映。

（即時娛樂）