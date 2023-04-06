泳兒今年炮製「祝福系列」 飛台灣探班 驚見半裸巨胸男 (18:09)

泳兒跟創作團隊將今年歌曲，一律統稱為「祝福」，其實就是把外界覺得比較負面的詞，變成祝福語。（大會提供）

泳兒雖然在新歌MV《同歸於盡》沒有演出，但她仍專程飛到台灣探班，並驚見MV男主角初孟軒的巨胸。（大會提供）

泳兒去年「暗黑系列」取得佳績，今年她以「祝福」作為全年歌曲的命題。「祝福」三部曲首支作品《同歸於盡》今日（6日）上架，延續「暗黑」音樂班底，歌曲由馮穎琪及CMGroovy監製、前者負責作曲、後者兼任編曲、周耀輝填詞。

泳兒說：「死亡對我嚟講係一件愈嚟愈近嘅事，有種好似倒數嘅感覺。成日喺facebook或者Ig睇到離世消息，好希望喺有生之年，可以搵到一個可以陪伴自己終老嘅人。」

Vincy過往唱不少情歌，但她希望這首歌讓大家感受另一種更深層次的愛：「係超越生死，超越一生一世嘅愛，《同歸於盡》係同歸於天不盡嘅意思。」泳兒跟創作團隊將今年歌曲，一律統稱為「祝福」，其實就是把外界覺得比較負面的詞，變成祝福語，她笑說：「歡迎大家婚禮邀請我去唱呢隻歌，亦都希望『同歸於盡』，可以成為全新求婚字眼。」

MV方面，團隊飛台灣取景拍攝，雖然整個MV中，泳兒全程「冇影」，不過她仍即日來回台灣探班，她最希望親眼看到MV男主角初孟軒向女主角夏朧求婚鏡頭，不過到達現場後，卻給了泳兒一個「大驚喜」，她笑說：「冇諗到現場男主角半裸出鏡，女主角好靚女，男主角身形亦弗到爆，個胸大到迫爆鏡頭，我仲畀導演笑，佢話未見過我咁開心，話我自己陰陰嘴喺度笑。」

雖然於台灣只逗留6小時便飛返香港，但泳兒認為這次探班非常值得，她說：「知道拍攝團隊拍咗兩日時間，我都想親身過去打氣。」她表示這次「亡命之旅」正如她今年音樂主題：「用『生死』呢個課題去帶祝福畀大家。希望大家可以珍惜每分每秒，想做嘅事情盡力實現，祝福自己同時祝福其他人。」

至於現年26歲的初孟軒在MV曬巨胸，他是一名台灣男演員，於2016年出道，曾拍過台灣劇集﹑網絡劇及不少MV，2017年他演出短片《揍他一頓》而嶄露頭角，同年韓星李棟旭到台灣拍廣告時，初孟軒曾擔任李棟旭替身。

（即時娛樂）