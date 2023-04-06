法言人｜羅毓儀自覺跟林夏薇側面勁似 焦浩軒第3次演馬國明年輕版 (19:16)

《法言人》每集穿插充滿人情味的個案，並會以金師爺、田佑家、馬瑋雄及庾國棟四人牢不可破友誼為故事骨幹。（大會提供）

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷和丁子朗等合演的《法言人》，將於4月10日播出。《法言人》圍繞規模偏小的施雷律師事務所，主角金秉信（馬國明飾）是「金牌師爺」，人稱金師爺，在律師樓中舉足輕重。

律師田佑家（林夏薇飾）、大狀馬瑋雄（張頴康飾）及律師庾國棟（黃嘉樂飾），四人為「施雷」四大高手。《法言人》每集穿插充滿人情味的個案，並會以金師爺、田佑家、馬瑋雄及庾國棟四人牢不可破友誼為故事骨幹。

當年因為修讀法律系成為好友的四人，齊齊立志要做律師，可惜因為金師爺無辜捲入使黑錢案、加上家境等種種問題，最終放棄學業轉投律師行做師爺。

飾演4位主角大學生版的分別為焦浩軒、羅毓儀（Yuki）、劉頌鵬及馮子亮，當中較為特別的，是焦浩軒繼《白色強人》系列後，再度飾演馬國明年輕版，Yuki則繼在《換命真相》及《雙生陌生人》分別飾演蔣家旻及湯洛雯年輕版後，再度飾演女主角年輕版。

若細心觀察，Yuki側面某些角度與林夏薇很相像，Yuki受訪時笑言有同感：「我都覺得我哋側面望落有啲角度係幾似，我覺得演年輕版，最緊要係做番大人版嘅神髓，所以我有去睇薇薇點做，去學佢嘅技巧同用聲，我亦有特登同薇薇傾偈，佢好好人，我問咩佢都樂意答。」

談到三位劇中好友，Yuki笑指鏡頭前後均與他們玩得開心：「因為我哋個角色大個咗係好好嘅朋友，變咗我哋要喺鏡頭前玩得好開心先至演到個感覺，我哋鏡頭前後都會盡量玩多啲，所以都熟絡咗。」談到最難忘場口，Yuki笑言是宿舍「走鬼」戲：「嗰場戲講我哋四個一齊喺宿舍打緊麻雀，但因為宿舍唔打得麻雀，我哋一聽到有人拍門就好緊張，我仲驚到匿咗喺牀入面，我覺得呢場戲好歡樂。」

焦浩軒受訪時則透露今次已是第3度演馬明年輕版，並估計自己是因身高與感覺與馬明相像才獲得機會：「可能係乖乖仔感覺最相似。」焦仔指馬明有時會提早抵達拍攝現場，並給予他們四位年輕版演員有用意見：「通常係朝早拍年輕版，馬明佢哋就下午拍。佢有時會提早過嚟，睇吓我哋點演，提點吓我哋可以點樣做得更加似佢哋，主要係四個角色之間嘅默契。」

焦仔透露最難忘是拍攝手拖手踩單車場口：「除咗手拖手，我哋仲要笑得好開心，但其實係好有難度，因為Yuki同Liam（子亮）好似踩單車經驗少啲，所以我哋其實好驚，又要好小心唔好撞，拍之前都試咗十幾次。仲有嗰日條路好短，我哋去到最尾其實唔夠位過，但我哋又要Keep住笑容踩住去，諗番起都幾得意。」

除了Yuki，《法言人》還有不少新生代上位女神加盟，包括何依婷﹑陳嘉慧（Erica），以及單元主角游嘉欣及黃嘉雯。

（即時娛樂）