張艾嘉唔贊成拍膊頭文化 不計酬勞演《燈火闌珊》有原因 (19:56)

張艾嘉（張姐）與新演員周漢寧合作電影《燈火闌珊》，在戲中飾演對方的師父。《燈火》是導演曾憲寧的首部劇情片，張姐貴為影后，她直言除了被劇本及霓虹燈題材吸引，還要支持新導演。

「我向來喜歡與新導演合作，演戲時間長了就需要新元素，即使要演媽媽或太太角色也可以有新思維。」只要劇本好，張姐可以不計較片酬，但不贊成「拍膊頭」文化。「偶然一次半次，大家舒服，我也可以，但不能每次都這樣。人力不應該是免費的，付出多少就應該收取相應酬勞。這才是健康的現象，不能經常以沒預算作為理由。」

《燈火》的製作費有限，拍攝成本卻不便宜。電影發展局職員探班當日，張姐親自開口要求局方給予多點製作費。她說這次大家願意被拍膊頭，是希望文藝片能繼續存在，培育出演員和一班幕後。

周漢寧難得與影后合作，拍攝時把握機會偷師，不時留在片場看張姐演戲。「開始時有點緊張，但張姐很友善，從未鬧過我。」張姐自言從不鬧人，除非對方沒做好準備。「一個演員有沒有做功課是知道的，周漢寧很乖，我常叫他放鬆點。」周漢寧親手做了一個心形內有「S」字的霓虹燈送給張姐，稱心形代表他對張姐的愛，「S」則是張姐英文名「Sylvia」的第一個字母及有「Super Woman」的意思。

任達華在戲中飾演張姐的丈夫，張姐回憶兩人上次合作已是多年前的電影《夜驚魂》，任達華當時剛從電視圈跳入影壇。「今次知他來演的時候很開心。雖然大家在片場沒聊太多就拍，但對對方有某種的信任。」

（即時娛樂）