木村拓哉新垣結衣首度合作刺激收視 赤楚衛二緊張到肚痛 (22:50)

由天海祐希、松下洸平主演的偵探劇《絕對不可能 ～偵探・上水流涼子的解析～》亦將於4月17日首播。（大會提供）

自「日劇天王」木村拓哉主演的《教場》系列傳出以連續劇的方式戲劇化後，日劇迷相當興奮。近月劇組公布《風間公親－教場0－》陣容，宣布新垣結衣、白石麻衣、赤楚衛二、北村匠海和染谷將太合演，令木村有望再締造收視神話！劇集將於4月10日首播，香港觀眾翌日下午可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《風間公親－教場0－》為《教場》系列前傳，時間將倒敘至風間公親（木村拓哉飾）進入警察學校擔任教官前、作為教育新手刑警的「刑事指導官」年代，他與年輕刑警一起搜查殺人案，並在過程中，讓他們學習成為真正刑警的故事。

新垣結衣在《風》飾演隼田聖子，除了是風間的新人拍檔，同時也是單親媽媽，每日在刑警工作和照顧女兒之間求生存；該劇也是結衣自日劇《Code Blue 3》後，相隔6年再度演出富士連續劇，更是她出道以來，首次跟木村合作，結衣坦言非常緊張：「這是我第一次和木村共同主演，但是他給我示範了敬禮的動作，並以各種方式和我交流，緩解了我的緊張。」

赤楚衛二也笑言驚到胃痛：「從來沒有想過我能夠演出，我很緊張！我飾演的瓜原潤史，常常會緊張到肚痛，我好像也有同樣的感覺！」他大讚現實中的木村就像老師一樣，不時在現場指導大家，讓一眾「新手刑警」得心應手。

而日本型佬坂口憲二也傳亮相《風》，早前日媒爆料指他將以《風》劇無預警回歸劇界，讓粉絲期待。

《風間公親－教場0－》將於4月10日首播，第一集更會加長30分鐘，並邀得實力男演員市原隼人和內田理央演出！劇集逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架。此外，由天海祐希、松下洸平主演的偵探劇《絕對不可能 ～偵探・上水流涼子的解析～》亦將於4月17日首播，香港觀眾可以同時免費緊貼新番日劇進度。

（即時娛樂）