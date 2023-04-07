真係唔好笑｜馮盈盈忍笑失敗變新加坡魚尾獅 方紹聰獻殷勤遭彭慧中派檸檬 (17:05)

何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰及羅毓儀主持的遊戲節目《真係唔好笑》，明晚（8日）播出的第2集請來吳若希、戴祖儀和黃庭鋒擔任嘉賓。分隊名單分別是「不勝無歸頭號種子隊」何廣沛、吳若希、戴祖儀、郭子豪和彭慧中，以及「光茫四射精英元朗隊」的馮盈盈、麥美恩、黃庭鋒、羅毓儀和方紹聰。

馮盈盈玩「忍笑搭錯線」遊戲時十分「水皮」，每題也幾乎失守爆笑，「噴血」姿勢更與新加坡地標魚尾獅撞樣。尾聲時，戴着耳機的彭慧中大叫︰「當你食飯時，見到有隻小強喺入面，你會話？」同樣戴着耳機的何廣沛笑笑口回應：「叫你大佬出嚟見我！」面對如此爆笑對答，馮盈盈、麥美恩和羅毓儀同告失守「噴血」。馮盈盈事後被問到為何每次都笑時說︰「含住嗰啲水就想笑，我覺得係杯水嘅問題，係咪笑氣啲friend，笑水呀？」

在「邊個打我」環節上，何廣沛成為眾矢之的。方紹聰豪言：「將佢從一線，打到甩髮線！」結果，何廣沛被由頭打到尾，反擊時又失手，最後只能投降。方紹聰在「駁故三字經」環節上表演追女仔戲碼，在彭慧中輸了遊戲需接受大懲罰時捉住對方說「呢單嘢等我嚟啦」。不過，他最後未能英雄救美，與彭慧中雙雙被懲罰變成花面貓。彭慧中被問到對方紹聰有何感覺時「派檸檬」︰「冇感覺，因為一直都對佢冇期望。」

（即時娛樂）